Noi detalii despre starea de sănătate a lui Mihai Budeanu, membru 3 Sud Est, infectat cu noul coronavirus

„Pericolul a trecut iar acum urmează o perioadă de recuperare” au anunţat luni, 30 noiembrie, colegii de trupă a lui Mihai Budeanu, care au ţinut să le transmită şi un mesaj de mulţumire cadrelor medicale, în special unui medic din Las Vegas, care le-a furnizat „protocolul de tratament folosit de el in spitalul din Vegas”.

„A venit timpul sa mulţumim medicilor care i-au salvat viaţa lui Mihai. Am avut alături nu doar doctori ci şi îngeri păzitori: Dr. Ion Alexie, prietenul nostru medic specialist infecţonist in Las Vegas, care ne-a furnizat protocolul de tratament folosit de el in spitalul din Vegas.Am avut marele noroc că a existat o foarte bună si extrem de rapidă colaborare şi comunicare între medicii din România şi Dr. Alexie.

Mulţumiri calde prietenului nostru, medic primar ATI Ciprian Barbulescu care a fost la fel de implicat şi de atent în tratarea lui Mihai şi personalului medical al Spitalului Municipal Mangalia.

Mulţumiri de asemenea medicilor şi cadrelor medicale de la Spitalul Municipal Medgidia, în special Dr. Ionuţ Vasiliu pentru aportul foarte important în salvarea vieţii lui Mihai.

Aveţi grijă de voi şi de ceilalţi din jurul vostru purtând masca si păstrând distanţa.” au mai scris membrii 3 Sud Est, conform sursei citate.