Melody Thomas Scott, din Tânăr şi neliniştit, abuzată sexual în copilărie: „N-am trăit viaţa unei fetiţe normale” Cum a trecut peste suferinţa cauzată

Actriţa de 64 de ani, din The Young and the Restless , a vorbit despre trauma pe care a suferit-o în primii ani de viaţă. Melody a dezvăluit că a fost victima unui abuz sexual care a durat ani întregi. Vedeta a declarat că a încercat să treacă peste suferinţa îndurată pas cu pas, cu ajutorul meditaţiei şi a terapiei. Thomas Scott a făcut mărturisirile surprinzătoare în turneul de promovare a noii ei cărţi, Always Young & Restless: My Life On and Off America’s #1 Daytime Drama.