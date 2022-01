Jamie Dornan, o nouă provocare după 50 Shades of Grey. Cine e femeia care îl face fericit

Iniţial, ai vrut să devii jucător profesionist de rugby...

Am fost un copil slăbănog, iar rugby-ul a fost modalitatea mea de a-mi construi un fizic mai puternic. Însă adevărul este că am iubit la nebunie acest sport, dar nu am fost suficient de bun pentru a deveni jucător profesionist. Asta şi câteva oaase rupte pe parcurs m-au făcut să mă gândesc că poate ar trebui să fac altceva cu viaţa mea. Iar acum pot spune că urmăresc rugby-ul cu aviditate şi sunt un fel de atlet frustrat... (râde)

