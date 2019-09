FOTO Andreea Bălan şi George Burcea se căsătoresc religios. Primele imagini cu artista în rochie de mireasă

Andreea Bălan şi George Burcea se căsătoresc religios astăzi, 15 septembrie. Tot astăzi va avea loc şi botezul fetiţei cuplului, Clara Maria, în vârstă de cinci luni.

Tematica evenimentului este „Nuntă şi botez în Paradis“, iar petrecerea va avea loc în Bucureşti, la restaurantul Le Chateau. Cuplul va avea în jur de 250 de invitaţi. Naşii celor doi sunt actorii Monica Davidescu şi Aurelian Temişan.

Pe pagina sa de Facebook, Andreea Bălan a publicat primele imagini cu ea în rochie de mireasă alături de George Burcea, dar şi imagini de la şedinţa foto cu domnişoarele de onoare.

„Suntem de patru ani împreună şi am creat o familie minunată. George mi-a fost alături atât în momentele bune, cât şi în cele mai puţin bune. Avem doi copii sănătoşi şi minunaţi, iar nunta noastră este o încununare a celor întâmplate. Îţi mulţumesc pentru tot sprijinul şi iubirea oferită, George Burcea. Te iubesc“, a scris cântăreaţa.

Andreea Bălan şi George Burcea FOTO Facebook Andreea Bălan

Andreea Bălan şi George Burcea FOTO Facebook Andreea Bălan

Andreea Bălan a declarat că, de-a lungul zilei de azi, va purta trei ţinute, toate create de Otilia Brăiloiu. Prima rochie este decupată în zona spatelui şi are o trenă voluminoasă, pe care au fost brodate diferite mesaje, dar şi datele de naştere ale celor două fetiţe ale cuplului, după cum a povestit Andreea Bălan.

„Rochia de mireasă este cea mai importantă rochie din viaţa unei femei, trezeşte cele mai intense emoţii şi, deşi purtată doar o dată, face cât toate celelalte la un loc. Rochia mea de mireasă spune povestea noastra în versurile scrise pe ea, în cuvintele aruncate din loc în loc, cuvinte care au pătruns adânc în inimă. Este brodată manual cu multă iubire şi când o port mă duce în lumea basmului şi mă face să mă simt cea mai frumoasă din lume. Simt că plutesc şi parcă timpul stă în loc, iar noi doi suntem un prinţ şi o prinţesă“, a scris cântăreaţa pe pagina ei de Facebook.

Astfel, pe rochie au fost brodate mesaje precum „Îţi sunt înger păzitor“, „Love me like you do“, „Baby be mine“, „Fără tine nu sunt eu“ şi note muzicale.

Vedeta a dat detalii şi despre celelalte două rochii pe care le va purta. „A doua rochie va fi, în schimb, foarte potrivită pentru vals fiindcă, dansatoare bună fiind, trebuie să existe un vals foarte frumos, iar rochia va trebui să fie pe măsură. Iar a treia rochie este o surpriză.“

Andreea Bălan FOTO Facebook

Andreea Bălan FOTO Facebook

Vedeta şi-a ales şi domnişoarele de onoare. Acestea sunt dansatoarele din trupa sa. „Fetele mele şi colegele mele de scenă reprezintă a doua mea familie. Cu ele mi-am petrecut ultimii 10 ani în concerte şi îmi ştiu viaţa cu bune şi cu rele, au fost lângă mine mereu, la bine şi la greu, şi mi-au oferit sprijin şi încurajare atunci când au existat momente triste în viaţa mea. Le iubesc enorm, le preţuiesc şi în ziua cea mare ele îmi vor fi sprijin şi domnişoare de onoare“, a scris cântăreaţa pe contul ei de Facebook.

