Elton John, dezvăluiri dure despre lupta cu cancerul: „A trebuit să învăţ să merg din nou. Am avut noroc că n-am murit“

După ce a dezvăluit că a fost la un pas de moarte deoarece a contactat o infecţie ca urmare a tratamentului pentru cancer de prostată, Elton John a mărturisit că a fost nevoit să înveţe să meargă din nou şi să poarte scutece în timpul concertelor, scrie Daily Mail

Într-un interviu acordat realizatorului Graham Norton la BBC, artistul a declarat că a avut un „an oribil“ în timpul recuperării, fiind nevoit chiar să poarte scutece în timpul concertelor şi să cânte cu dureri insuportabile: „Eram pe scenă în Vegas şi aveam dureri mari, mi se acumulase fluid sub colon. Am făcut spectacolul şi purtam scutece, la scurt timp după operaţie“.

Mai mult, el a povestit că a trebuit să înveţe să meargă din nou: „A trebuit să învăţ să merg din nou. Am fost extrem de bolnav. Am avut noroc că am supravieţuit. Acum sunt bine, dar a rămas foarte puţin din mine“.

Cântăreţul a mai spus că şi-a pierdut podoaba capilară şi că nu îi place acest lucru, aşa că poartă peruci. Sir Elton John a făcut şi o glumă, comparându-se cu „femeia bionică“: „Nu mai am păr deloc, am stimulator cardiac, nu mai am amigdale, prostată şi apendice. Am avut pietre la rinichi. Sunt ca femeia bionică. Sunt ca Lyndsay Wagner sau Steve Austin, cum vreţi să o numiţi“.





Artistul a mărturisit şi că s-a rugat să fie salvat: „Mă rugam: «Nu mă lăsa să mor, vreau să-mi văd copiii crescând». În spital, singur, în mijlocul nopţii, mă rugam: te rog, nu mă lăsa să mor, te rog, lasă-mă să-mi văd din nou copiii, mai dă-mi puţin timp“.





Elton John a recunoscut, într-un interviu acordat revistei Rolling Stone în 1976, că este bisexual, iar în 1988, după divorţul de Renate Blauel, a spus că se simte confortabil să fie homosexual. Din 2014, el este căsătorit cu cineastul canadian David Furnish şi are doi băieţi.



Emisiunea integrală „Elton John: Uncensored“ va fi transmisă de BBC One pe 28 noiembrie. În interviu, artistul vorbeşte deschis şi despre lupta cu dependenţa de alcool şi droguri: „Obişnuiam să beau câte o stică de Johnnie Walker în fiecare zi. Fumam ţigări cu marijuana şi eram bulimic. Dormeam câte trei zile, timp în care nu mâncam nimic, apoi ieşeam în oraş, mă îndopam cu mâncare, după care vomitam tot. Aveam o viaţă foarte tristă şi mă gândeam mereu dacă prefer să mor sau să trăiesc“.





Elton John a fost la un pas de moarte după tratamentul de cancer de prostată

În iulie 2019, Elton John a aniversat aproape trei decenii de când a renunţat la alcool . Într-un mesaj publicat pe Instagram la momentul respectiv, artistul a spus: „În urmă cu 29 de ani, eram un bărbat distrus. Am adunat curajul să spun cuvintele care aveau să îmi schimbe viaţa: «Am nevoie de ajutor». Mulţumesc tuturor oamenilor altruişti care m-au ajutat în călătoria mea spre cumpătare. Sunt veşnic recunoscător“.