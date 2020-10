Dan Helciug: „Numărul concertelor mele a scăzut cu 90%. Am trăit din economii şi din mici proiecte”

„Faţă de anul trecut, numărul concertelor mele a scăzut cu 90%. Am trăit din economii până acum şi din mici proiecte, precum pus voce la Disney, teatru... M-am descurcat cum am putut. Am avut câteva cântări în vară, la terasă, care prind şi ele bine în lunile viitoare. De asemenea, am deschis o şcoală online de artă, Dan Helciug Art Academy, unde alături de alţi doi colegi de trupă predăm cursuri de actorie, de artă vocală, de chitară, de pian etc. Am deja cinci copii înscrişi”, a declarat Dan Helciug pentru Click!.

Spre deosebire de alţi artişti care au pus la îndoială existenţa virusului, Helciug nu contestă acest fapt, însă consideră măsurile luate de autorităţi ca fiind greşite. „Nu sunt supărat, nu sunt dezamăgit, doar consider că trăim o psihoză în masă, construită în jurul unui virus care există, dar generează mult prea mare panică. Eu nu contest existenţa virusului, contest măsurile proaste care s-au luat în special în zona culturală. Ba deschidem, ba închidem, ba permitem 50%, ba 30%.

Noi artiştii suntem într-o situaţie paradoxală: dacă mi-aş exprima o supărare, aş fi arătat cu degetul că nu respect medicii, că îmbolnăvesc oamenii, m-ar acuza autorităţile, mass media. Nici pe departe, eu contest măsurile luate şi suspendarea dreptului la muncă, fără să fi fost făcute statistici şi studii serioase în zona asta de activitate”, mai spune Dan Helciug.