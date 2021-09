Cum se simte Elena Merişoreanu după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19: Mă tratam acasă de răceală şi eu aveam COVID

Sunt bine, mulţumesc lui Dumnezeu şi medicilor de aici, care sunt extraordinari. Tot personalul este extraordinar. Zic mersi că am găsit un loc liber şi am ajuns aici. Mă tratam acasă de răceală şi eu aveam COVID. Fac perfuzii, îmi dau tratament şi stau aici până mă fac bine. Momentan nu mi se fac alte investigaţii”, a declarat Elena Merişoreanu, pentru Fanatik.

Elena Merişoreanu va rămâne internată la Spitalul Matei Balş până când va termina tratamentul primit de la medici.

„Sunt în salon, stau cu două doamne, o mămică tânără şi cu o doamnă care astăzi spune că o externează. Mie nu ştiu când îmi dau drumul. Trebuie să rămân în spital, corect este să stau să termin tratamentul. Şi dacă merg acasă tot în izolare stau 14 zile”, a spus Elena Merişoreanu, lăudând cadrele medicale.

Artista a făcut primele declaraţii duminică, la Antena 3, la câteva ore după ce a fost internată: „Sunt aşa şi aşa. Acum cred că vine să îmi pună perfuzia. Am fost internată aseară la «Matei Balş», mi-am făcut toate investigaţiile, bineînţeles că am ieşit pozitivă, deşi am făcut amândouă vaccinurile Pfizer, am făcut şi antigripalul”.

Elena Merişoreanu şi Viorica de la Clejani au fost testate pozitiv cu Covid-19 şi sunt internate la Spitalul Matei Balş

„Ştiu că şi Viorica de la Clejani este aici, dar este bine. Eu sunt la etajul doi, am mai întrebat una-alta, dar nu dă nimeni nicio informaţie despre alţi pacienţi şi aşa este normal”, a mai dezvăluit artista.