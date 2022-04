Cele mai cunoscute supermodele din lume s-au întâlnit pentru o campanie publicitară. Ce premieră a reuşit Kim Kardashian

Statutul de vedetă o ajută enorm pe apetisanta brunetă, căci are vizibilitate maximă şi campanii publicitare de top.

Dacă în urmă cu câteva luni sora sa şi Megan Fox încingeau imaginaţia bărbaţilor cu fotografiile lor ultra sexy, ei bine, starului din celebrul reality-show ”Keep up with the Kardashians” i-a venit o idee şi mai bună. Ea a reuşit să strângă laolaltă super modele de top.

Kim însăşi susţine că se bucură de această idee şi s-a pozat şi ea alături de vedetele Victoria’s Secret, considerând întrunirea ca fiind una iconică.

Fondatoarea SKIMS a reuşit o premieră cu îngerii Victoria’s Secret. Despre ce este vorba şi cum arată fotografiile incendiare!

