Carmen Brumă a leşinat la Gala Unica 2019: de ce i s-a făcut rău şi cum se simte acum

Carmen Brumă a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a leşinat în timp ce acorda un interviu la gala Unica 2019. După ce şi-a revenit, soţia lui Mircea Badea a precizat că se simte foarte obosită şi că a trecut printr-o perioadă stresantă.

În prezent, Carmen Brumă se simte bine şi nu există motive de îngrijorare, după cum a declarat pentru revista Unica . „Mă simt bine, le mulţumesc tuturor pentru grijă. Aseară am avut un scurt moment de ameţeală care a fost remarcat de cei prezenţi pentru că s-a întâmplat în timpul unui interviu live. Dacă nu aş fi fost în acel interviu, momentul acela nu ar fi fost remarcat. Cei din presă s-au speriat şi au chemat salvarea. Salvarea a venit, a urmat procedurile standard, a constatat că sunt sănătoasă, că nu am niciun fel de problemă şi nu există niciun fel de motiv pentru a fi dusă la spital. Drept urmare am semnat pe propria răspundere că nu merg la spital şi am plecat acasă. Nu e nimic grav în cele întâmplate aseară“, a explicat Carmen Brumă, exclusiv pentru revista Unica.