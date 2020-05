Biografia prinţului Harry şi a lui Meghan Markle, disponibilă pe Amazon. Când va fi lansarea la nivel mondial FOTO

Intitulată „Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family“ va fi lansată la nivel mondial în 11 august. Atunci, va fi vândută şi în ediţie pentru Kindle la 12,99 dolari.

Descrierea biografiei pe Amazon promite să ofere „un portret detaliat, corect“ al „încrezătorului, influentului“ prinţ Harry, 35 de ani, şi Meghan Markle, 38 de ani. Biografia, scrisă de jurnaliştii Omid Scobie şi Catherine Durand, specializaţi în relatări despre familia regală, are 320 de pagini şi „va dezvălui detalii necunoscute despre viaţa lui Harry şi Meghan“, potrivit Amazon. Omid Scobie a împărtăşit cititorilor pe Twitter surpriza cu mult aşteptata carte, care a ajuns pe primul loc în prima zi a lansării sale la pre-comandă.