Aurel Pădureanu, evacuat din locuinţa în care a locuit alături de Cornelia Catanga: Nu am bani nici de chirie

Dacă la vila din Bragadiru plăteau 550 de euro pe lună chirie, acum Aurel şi Alex Pădureanu trebuie să scoată din buzunar 350 de euro pentru apartamentul din Rahova.

Refuzat de Gigi Becali, căruia i-a cerut, disperat, o casă la curte în mai multe rânduri, Aurel Pădureanu a obţinut până la urmă promisiunea unui primar de sector, care s-a oferit să-i plătească chiria pentru o casă.

„Nu am mai putut să stau în Bragadiru, casa ne amintea de Cornelia. Ne-am mutat în Rahova, trebuie să plătesc şi aici 350 de euro pe lună chirie. Asta e, am început să mai cânt, îmi fac meseria. Deocamdată rămânem aici. Nu a vrut nimeni să ne ajute. Am vorbit cu un domn primar şi-mi dă o sumă de bani ca să pot să-mi plătesc chiria la o casă cu curte. Eu nu pot să stau la bloc, că fac zgomot când cânt. La curte însă se plăteşte peste 500 de euro. Eu nu am bani nici de chiria asta de la bloc”, a declarat Aurel Pădureanu, la emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D.