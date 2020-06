Vlad Alexandrescu: Va fi interzisă în şcoli orice referire la conceptul de gen. Încălcăm grav legislaţia antidiscriminare

Redăm mai jos întrega postare:

Într-o perioadă în care în România violatorii îşi incendiază victimele după ce le-au violat, când violenţa în familie ajunge la cote paroxistice, când exploatarea sexuală şi traficul de copii în vederea exploatării sexuale a intrat în atenţia tuturor forurilor internaţionale, Senatul, cameră decizională a Parlamentului, a adoptat azi, cu votul PSD şi PMP, cu abţinerea PNL şi împotriva votului USR, o lege iniţiată de doi parlamentari PMP, introdusă pe ordinea de zi cu jumătate de oră înainte de a începe şedinţa plenului, care interzice în şcoli, în Universităţi şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale, orice referire la identitatea de gen.

Am vorbit hotărât împotriva legii, arătând toate cele de mai jos, am cerut insistent retrimiterea la comisie, pentru consultarea CNCD, a Avocatului Poporului, a comisiei de Politică Externă. În zadar!

Pentru cei care nu ştiu, genul, înţeles ca un construct cultural sau social, este conceptul de bază pe care se fundamentează egalitatea de gen, toate convenţiile internaţionale care condamnă violenţa împotriva femeilor, discriminarea de orice fel pe baza orientării sau identităţii sexuale.

Conceptul de gen permite o educaţie atentă la diferenţe, la sensibilităţile fiecărui copil, la posibilitatea lui de a se regăsi într-o societate inclusivă, în care orice specificitate este recunoscută ca o trăsătură şi nu ca o dizabilitate.

Ce va aduce nou această lege? Va fi interzisă în toate şcolile şi spaţiile destinate educaţiei orice referire la conceptul de gen înţeles altfel decât ca sexul natural. Fetele vor fi îndemnate să se joace cu păpuşile, să tricoteze şi să accepte insistenţele băieţilor. Băieţii se vor juca doar cu maşinuţe, fotbal în curtea şcolii şi vor face avansuri fetelor. La limită, e în natura „sexului slab” să se lase dominat de „sexul tare”, iar violul nu va fi văzut decât ca o exagerare a dispoziţiilor „naturale”.

Vor fi interzise, împotriva autonomiei universitare, cursurile despre identitatea de gen şi egalitatea de şanse. Domeniile universitare care oferă studii de gen, masterate specializate vor fi desfiinţate. Persoanele pregătite pentru a ocupa poziţii de expert în egalitatea de şanse vor deveni suspecte şi va trebui să se recalifice.

Literatura ştiinţifică ce defineşte şi foloseşte termenul de gen va fi interzisă. Cercetările ştiinţifice despre gen făcute de marile universităţi din străinătate vor fi confiscate. Accesul la cunoaştere al elevilor şi studenţilor va fi blocat.

România se aliniază unor poziţii promovate de Ungaria lui Viktor Orban şi de Polonia, devenind un regim în care s-a introdus poliţia gândirii. Contravenim astfel obligaţiilor asumate de Romania prin Convenţia ONU privind drepturile copilului si prin Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW), Convenţia de la Istanbul privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice.

Încălcăm grav legislaţia antidiscriminare (inclusiv pe criteriul orientării sexuale, privind persoanele LGBT) şi legislaţia egalităţii de gen, ambele fiind obligaţii legale ale României la aderarea la Uniunea Europeană.





E bine să aflăm şi că România are în executare la Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei 4 hotărâri recente prin care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România pentru că nu îşi protejează femeile şi copiii împotriva violului (M.G.C. c. ROM (2016), I.C. c. ROM (2016), E.B c. ROM (2019), E.B c. ROM (2019)).





Cât va trebui să plătim noi ca cetăţeni şi femeile şi copiii noştri pentru fuga de responsabilitate şi nepăsarea decidenţilor care îi fac complici cu agresorii?