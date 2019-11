Sindicaliştii din Educaţie vor să se renunţe la costul per elev. În plus, cer 6% din PIB

Sindicaliştii cer noului Guvern alocarea a 6% din PIB pentru Educaţie, conform unui comunicat remis, miercuri.



"Păstrarea actualului mod de calculare a costului standard per elev/preşcolar înseamnă adâncirea subfinanţării şi scăderea calităţii actului educaţional ca principal efect. Costul standard per elev/preşcolar este "găselniţa" prin care guvernanţii, de-a lungul anilor, nu au făcut decât să mimeze finanţarea educaţiei. Fără alocări de fonduri calculate în funcţie de realităţile din şcoli, educaţia din România va continua să se degradeze într-un ritm accelerat", spun reprezentanţii federaţiei.



Bugetul de care dispune o unitate de învăţământ rezultă dintr-o ecuaţie ce implică multiplicarea costului standar per elev/preşcolar cu coeficienţi specifici unităţii şcolare şi cu numărul de elevi. Valoarea costului standard per elev/preşcolar s-a stabilit pentru prima dată, prin HG în anul 2010, pentru cheltuielile de personal, iar în anul 2013 s-a stabilit şi valoarea costului standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii".



"Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că după nouă ani de la introducerea sa, acest cost standard per elev/preşcolar poate fi numit "groparul" învăţământului preuniversitar. Stabilirea "din condei" a valorii costului standard în anul 2010, a însemnat lovitura de graţie dată învăţământului preuniversitar, acesta accelerându-şi prăbuşirea. "Cârpelile" anuale aduse costului standard prin HG au condus la realitatea pe care o vedem astăzi: puţine unităţi de învăţământ din cele peste 6.000 se mai pot încadra în cheltuielile de personal şi asta nu pentru că aceia care le conduc dau dovadă de rea voinţă, ci pentru că actualul cost standard este incorect stabilit", arată comunicatul.