Directoarea Şcolii nr. 7 din Bucureşti, în scandalul profesorului exhibiţionist: „Nu era titular. Am rămas şocată”

După demisia de la Liceul Jean Monnet, profesorul de muzică Sorin Apostol Dumitrescu a demisionat şi de la Şcoala nr. 7 din Bucureşti unde mai avea o jumătate de normă didactică.

Directoarea Şcolii elementare nr.7 din Bucureşti, Mariana Munteanu, spune că profesorul nu era titular nici la această instituţie de învăţământ şi că a venit pentru prima dată în toamna acestui an. ”Profesorul este calificat, dar neavând repartiţie pe post a venit acum două luni. Deci, de două luni este profesorul nostru. Nouă nu ne-a creat absolut nicio problemă, nu avem nicio reclamaţie de la părinţi sau de la elevi. Am rămas şocată pentru că nu mi-am imaginatşa ceva”, a declarat directoarea.

Potrivit acesteia, profesorul şi-a dat demisia, invocând motive personale. Din documentele existente la dosarul profesorului, mai spune Munteanu, rezultă că acesta ar fi predat anul trecut la Colegiul Naţional ”Gheorghe Şincai”.

Directoarea spune că un director nu are cum controla ce este îngropat în trecutul unui profesor: ”Noi ce putem să ştim? Că are studii, că are un certificat medical, acestea sunt documentele pe care noi le solicităm. Altceva ce putem să facem? Dar pe viitor cred că nu se va mai putea duce la nicio şcoală, pentru că se cunoaşte acest eveniment”.

Reamintim că jurnaliştii de la Click au obţinut o filmare în care, profesorul de muzică Sorin Apostol Dumitrescu, costumat în pantaloni mulaţi, mimează scene erotice cu o adolescentă, în aplauzele mai multor elevi care asistă la acest spectacol. Din imagini rezultă că petrecerea are loc într-o casă privată.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere.