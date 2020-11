A noua ediţie a Conferinţei de diplomaţie pentru liceeni va fi organizată online

2Day Ambassador 2020 se va desfăşura online, pentru o primă sesiune, se arată într-un comunicat al instituţiei şcolare private.

La aceste eveniment care va avea loc pe 23 noiembrie 2020, orele 16.00-18.00, sunt aşteptaţi să participe 270 de elevi de la 25 de şcoli bucureştene şi din Israel.

Şi-au anunţat prezenţa personalităţi remarcabile ale diplomaţiei româneşti, ambasadorii Emil Hurezeanu, Luca Niculescu, Adrian Cioroianu, Sorin-Dan Mihalache şi Luminiţa Odobescu, împreună cu ambasadorul statului Israel în Romȃnia, David Saranga, cu toţii membri ai Laude-Reut Board of Trustees şi mentori de diplomaţie pentru elevii Laude-Reut, precum si Jonathan DAVIS, Vice Preşedinte Relaţii Externe, Director al Raphael Recanati International School – Lauder School for Government, Strategy and Diplomacy.

Evenimentul promovează studiul diplomaţiei şi al comunicării publice, printre elevii de liceu. Conferinţa are ca principală temă potenţialele beneficii ale unei cariere diplomatice, în contextul noilor provocări şi ameninţări care apar pe scena internaţională.