Valentin Blăjan, 123Credit.ro: Orice e necesar pentru a dezvolta un business se poate finanța printr-un leasing. Noi am avut și finanțarea achiziției unui avion, digitalizări de fabrici, firme de construcții, imobiliare, chiar și fotovoltaice

În 2023, piața de leasing financiar și operațional a înregistrat o cifră de afaceri de 8,8 miliarde de euro, spune, Profit.ro TV, Valentin Blăjan, manager de dezvoltare 123Credit.ro, fintech-ul de brokeraj care a redefinit piața intermediării de credite.

În primul trimestru al acestui an, piața de leasing financiar și operațional a ajuns la 2,9 miliarde de lei, în creștere cu 16% față de aceeași perioadă din 2023.

„Deci, e o piață destul de mare”, afirmă acesta, adăugând că circa 94% din piața de leasing financiar o reprezintă finanțarea de automobile.

„Dar luăm în considerare și leasingul operațional, care în 2023 a crescut la 89.000 de mașini full service, adică undeva la 90% din mașinile full service sunt finanțate prin leasing operațional”, mai spune Valentin Blăjan.

„Am observat că au început să scadă destul de mult mașinile electrice. Vorbim de o primă de 10.000 euro versus o primă de 5.000 euro. Acum toți clienții s-au îndreptat către mașină pe benzină, motorină mai puțin, deși încă se finanțează motorină și clienții încă au apetit pentru motorină. Dar ponderea destul de mare este pe benzină și hibrid”, completează acesta.

Dobânzile la automobile prin leasing operațional sau financiar pot fi chiar și de 0% + EURIBOR.

„Tot ce înseamnă dealeri și companiile de leasing pe care de altfel le avem și noi în portofoliu, întotdeauna vor veni cu oferte cât mai bune pentru achiziții noi, inclusiv electrice. Adică am avut oferte și de 1% + EURIBOR ca și dobândă pentru achiziții de mașini electrice și am avut chiar și 0% EURIBOR, adică marjă fixă foarte bună.

Toată lumea oferă o dobândă incredibil de bună pentru mașini electrice, dar, la sfârșitul zilei, acei 5.000 euro au contat destul de mult în 2024. Faptul că a scăzut foarte mult prima a dat foarte mult în piața de mașini electrice, unde avem cea mai mare scădere, dar, în schimb, volumele de mașini au rămas standard”, explică acesta.

Valentin Blăjan observă și o creștere a parcului auto din România cu mașini mai noi de 2020.

„Clientul nu-și mai finanțează mașini din 2017-2018, deja a început să crească la 2021-2022, o vechime nu mai mare de 5 ani”, mai spune el.

În 2023, doar 6% din piața de leasing a fost reprezentată de finanțarea bunurilor.

„Observăm totuși o creștere an de an când vine vorba de piața de leasing financiar și operațional, dar încă nu este destul de matură să înțeleagă exact ce înseamnă aceste produse.

Nu a avut timp în primul rând. În același timp, mai apare și această incertitudine. La sfârșitul zilei, leasingul financiar și leasingul operațional implică și anumite costuri, deduceri în contabilitate.

Atâta timp cât nu avem o stabilitate din punct de vedere fiscală, este clar că unui client îi este foarte greu să tragă o concluzie. Adică eu pot să finanțez în momentul de față un leasing pentru o firmă și, din păcate, peste termen poate să vină o modificare fiscală și clientul nu se mai poate deduce când vine vorba de acel leasing pe contabilitate.

De aceea întotdeauna apare reticența asta când vine vorba de finanțarea unui leasing pentru o companie și în același timp este foarte ușor de înțeles că nu există nici o informare corectă când vine vorba de aceste produse”, explică Valentin Blăjan, adăugând că leasingul financiar și leasing operațional nu înseamnă numai achiziția de automobile și că în cadrul 123Credit.ro este în analiză în momentul de față și finanțarea achiziției unui avion.

Așadar, pe lângă autoturisme, se pot finanța foarte multe bunuri.

„Noi am avut finanțări și de digitalizare a unei fabrici, am avut utilaje pentru tâmplărie, am avut companii noi în construcții care aveau nevoie de utilaje, adică vorbim de bormașină, de tot ce înseamnă rotopercutoare, de absolut tot ce înseamnă utilarea unei companii de construcții să-și facă treaba, să-și finalizeze un anume proiect. Am avut panouri fotovoltaice, există și un apetit destul de ridicat pentru panouri fotovotaice, am avut și dotări cu aparatură.

În general, toți clienții au impresia că se pot achiziționa numai automobile, dar, ușor-ușor, începe să apară și aceste informații în care se poate finanța absolut orice. Am avut până și imobiliare. Vorbim de sediul social, de punct de lucru, de spații comerciale, de departamentul HoReCa. Orice este necesar pentru a dezvolta un business, se poate finanța printr-un leasing fie că este leasing financiar, fie că este leasing operațional”, precizează acesta.

Diferența între leasingul financiar și cel operațional este că în cazul celui financiar la finalul contractului de leasing clientul rămâne cu bunul respectiv. În ceea ce privește leasingul operațional, la finalul contractului de leasing bunul este returnat înapoi.

„Am observat că foarte multe companii de curierat sau livrări merg foarte mult pe leasing operațional pentru că mașina este foarte uzată în cei 3-5 ani cât este leasing-ul operațional și preferă la sfârșit să aibă posibilitate să-l transfere înapoi.

În ceea ce privește utilajele sau bunurile, la sfârșitul contractului de leasing operațional sau financiar se plătește o anumită taxă de 2,5% din prețul bunului și clientul poate să rămână cu el. Bunurile intră într-o altă arie atunci când vine vorba de achiziții prin leasing financiar sau leasing operațional”, mai spune Valentin Blăjan.

Leasingul financiar și cel operațional sunt foarte flexibile când vine vorba de finanțare, adaugă acesta. Până și firmele nou înființate pot beneficia de leasing, dar și cele cu situații financiare mai puțin favorabile sau nebancabile.

„Firma de leasing finanțează undeva la 70% din toată factura. În același timp există și garanția că dacă acele firme nu mai plătesc, eu pot să mă duc să iau bunurile. De aici intervine și flexibilitatea, dar sunt și niște reguli foarte stricte față de ce se finanțează. Și aici intervine și povestea cu dobânda, care e mai bună pentru un bun mai nou față de un bun mai vechi.

Regula strictă în momentul de față la automobile este că un leasing se poate lua numai pe 5 ani și că un automobil nu are voie să depășească 10 ani la finalizarea contractului de leasing.

Ce este foarte important de înțeles este că la un leasing intervine un avans pentru firme noi înființate, în momentul de față pe piața de leasing se solicită undeva la 30% avans. Restul se finanțează 70%. Diferența o face avansul. Pentru o firmă care are o anumită vechime se poate solicita un avans între 15 și 20%, iar pentru o firmă care este nou înființată avansul este de 30%”, mai explică acesta.

Provocarea principală în ceea ce privește piața de leasing vine din lipsa de informare a consumatorilor.

„Clienții trebuie să înțeleagă ce înseamnă dobânda, de ce să aleagă dobândă fixă sau dobândă variabilă, ce înseamnă acel comision de administrare, taxă de management, taxă de înmatriculare”, subliniază el.

Înființat în 2020, 123Credit.ro este fintech-ul de brokeraj care a redefinit piața intermediării de credite și care continuă să crească într-un ritm accelerat, propunându-și să devină lider de piață în următoarele 18 luni. Platforma urmează să intermedieze peste 100 de milioane de euro până la finalul anului în credite pentru români.

Pe lângă inovația digitală, 123Credit.ro s-a extins extrem de rapid pe plan național, deschizând hub-uri în orașe importante precum Cluj-Napoca, Sibiu, Baia Mare, Oradea și Suceava.

În plus, compania are planuri să deschidă hub-uri în Iași și Constanța, pentru a răspunde cererii crescânde din zonele respective. Această expansiune este susținută de un avânt impresionant al platformei, care a înregistrat o creștere de 16x de la momentul lansării.

Un element esențial al acestui succes îl reprezintă gama variată de soluții digitale oferite de 123Credit.ro, printre care se numără și un calculator credit ipotecar. Acest instrument, alături de alte funcționalități avansate, permite clienților să compare rapid ofertele bancare, contribuind la identificarea celor mai avantajoase opțiuni de finanțare. Performanța reflectă nu doar cererea mare pentru soluțiile oferite, ci și eficiența modelului de business implementat de 123Credit.ro, care îmbină tehnologia de vârf cu asistența oferită de specialiști în creditare.

Rețeaua națională de hub-uri 123Credit.ro îmbunătățește considerabil experiența digitală a clienților, oferindu-le acces la una dintre cele mai extinse și bine pregătite echipe de specialiști în credite din România. Acești experți combină cunoștințele financiare cu tehnologia modernă, asigurând o experiență de creditare completă, simplă și fără stres pentru clienți.