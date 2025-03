Un român va participa la finala World Chocolate Masters de la Paris

Piața de ciocolată din România prinde contur, un român aflându-se printre cei patru finaliști la competiția World Chocolate Masters care va avea loc anul viitor la Paris.

Marinel Bejan, din Craiova, se află printre cei patru finaliști care va reprezenta Europa de Est în finala World Chocolate Masters, după ce competiția de anul trecut a constat în 9 ore de probe la 4 categorii: sculptură din ciocolată, “Pastry Play” – prăjitură cu ciocolată, “Whimsical Bonbon” – proba de praline și o probă surpriză, “Share the fun”, ce a constat într-un desert inedit pentru 6 persoane. Marinel Bejan a ales tema “Jumanji” pentru toate creațiile sale, combinând cu măiestrie aspectul impecabil cu gustul desăvârșit.

„Mă antrenez de mai bine de 2 ani pentru participarea la acest concurs. Pentru mine este o realizare foarte importantă, fiind încununarea miilor de ore petrecute studiind și muncind, însă este doar începutul a ceea ce urmează.

Acest concurs testează toate abilitățile necesare unui ciocolatier de renume – disciplina, viteza de lucru, capacitatea de concentrare si dozare e energiei sunt esențiale într-o astfel de competiție.

Sunt recunoscător pentru toata susținerea, atât morală a celor ce știau că voi concura, cât și fizică a echipei mele și a familiei mele. Am norocul să am aproape niște oameni minunați care să mă încurajeze și să mă ajute pe acest drum pe care am pornit în urma cu 22 ani.

Sper din suflet să aduc vești bune de la finala World Chocolate Masters și să consolidăm imaginea industriei românești de ciocolată la nivel mondial”, a spus Marinel Bejan.

Chocolate Saga începe curând în București

Ciocolatierul va participa și la ediția din acest an a Chocolate Saga, care va avea loc în perioada 21 - 23 martie la Sala Palatului din București.

„Această ediție pare să devină cea mai așteptată tradiție. Peste 70% din standuri au fost ocupate in doar câteva zile de la deschiderea vânzărilor. Dupa 4 ediții in doar doi ani, piața de ciocolată din România prinde contur. Atât maeștrii ciocolatieri, cât si vizitatorii consideră că acest eveniment a pus bazele unei industrii de nișă în România, fiind un pion important în dezvoltarea acesteia și în a pune țara noastră pe harta celor mai importante puncte de reper din industria mondială de ciocolată. Dovadă este faptul că unul dintre cei 4 finaliști ai celui mai important concurs internațional de ciocolatieri este român: îl cheamă Marinel Bejan si talentul si dedicarea lui ne reprezintă anul viitor la finala World Chocolate Masters, la Paris”, a declarat Adina Istrate, organizator al festivalului.

Festivalul Chocolate Saga deschide sezonul primăverii cu o ediție de Pasti a evenimentului, la Sala Palatului din București si va reuni cele mai mari nume din România în domeniul ciocolatei.

Fiind singura expoziție de profil din țară, ciocolatierii și-au exprimat nevoia acestui eveniment la începutul primăverii, cu scopul de a definitiva contractele si parteneriatele pentru perioada sărbătorilor de Paște. Nu vor lipsi demonstrațiile live, lansarea unor noi colecții de praline și figurine de Paști, dar și o serie de gusturi inedite, în premieră.

Ca și la ediția precedentă, partenerul oficial Omnia Gusti Chef Suppliers, unul dintre cei mai mari furnizori de ingrediente pentru industria de profil si alaturi de el, Dulcinella, unul dintre jucatorii cu cea mai rapidă dezvoltare în industria de cofetărie și ciocolată, vor sustine Festivalul Chocolate Saga.

Demonstrațiile se întind pe trei zile

Și la această ediție, organizatorii au pregătit o zona pentru demonstrații, în care maeștri talentați ai ciocolatei vor susține demonstrații în toate cele 3 zile de eveniment, potrivite pentru toate tipurile de public - de la spectacole de creație, la demonstrații practice, cât și prezentări de produse și colecții noi. Acestea vor fi transmise live atât pe ecranele expoziției, cât și pe paginile de social media Chocolate Saga și ale partenerilor media.

„Cadourile de Paști incep cu dulciurile. Iar dulciurile incep cu ciocolata. Oamenii de toate varstele vor sa vada noile colectii și sa le achiziționeze din timp. Realitatea este ca ciocolata romaneasca este spectaculoasa, atat din punct de vedere al lucrarii estetice, cat si atunci cand vorbim de gust si de ….sanatate. 80% dintre expozanti aduc in expozitie produse sanatoase. Unii dintre ei pluseaza si dau un scop medicinal preparatelor“, a declarat Adina Istrate.

„Am înțeles că industria are nevoie de o întâlnire cu public la București, perioada începutului de primavară fiind foarte aglomerată, cu multe sărbători. Și pentru că este un subiect de interes național, suntem bucuroși să facilităm această întâlnire unică între ciocolatieri, partenerii lor care vând produsele, cumpărători și publicul larg. Este momentul în care se lanseazăa colecțiile, se semnează contractele, se fac degustări și chiar rezervări de produse pentru Paști”, a spus la rândul ei Andreea Ilina, organizator.