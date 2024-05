Un grup bancar italian activ și în România a ajuns la o capitalizare de piață de 60 de miliarde de euro

Capitalizarea de piaţă a UniCredit a trecut marţi pragul de 60 de miliarde de euro, grupul italian devenind una din cele patru bănci din zona euro care au trecut acest prag, transmite Bloomberg.

Acţiunile UniCredit au crescut marţi cu până la 3,5%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii 13 ani, după ce banca italiană a raportat rezultate trimestriale peste aşteptări. Îmbunătăţirea capitalizării de piaţă a adus UniCredit într-un grup select de bănci cu o valoare de piaţă mai mare de 60 de miliarde de euro, grup care mai include BNP Paribas SA, Banco Santander SA şi Intesa Sanpaolo SpA.

UniCredit este unul din principalii beneficiari ai majorării rapide a dobânzilor implementate de Banca Centrală Europeană în ultimii doi ani. Acest efect este posibil să se risipească pe măsură ce BCE este aşteptată să relaxeze politica monetară, începând din iunie. Pe lungă aceasta, directorul general Andrea Orcel a plasat UniCredit în fruntea programelor de recompensare a acţionarilor, în condiţiile în care începând din 2021 şi până în prezent banca italiană a returnat acţionarilor aproape 18 miliarde de euro prin răscumpărări de acţiuni şi dividende.

În aceste condiţii, acţiunile UniCredit au crescut cu aproape 46% în acest an, unele din cele mai bune performanţe înregistrate de băncile europene. Titlurile UniCredit au în prezent o valoare de aproape patru ori mai mare decât cea pe care o aveau în urmă cu trei ani, când Orcel a fost numit în postul de CEO.

Potrivit rezultatelor comunicate marţi de UniCredit, în primul trimestru al acestui an, grupul bancar a realizat un profit net de 2,6 miliarde euro, în creştere cu 24% faţă de perioada similară a anului trecut precum şi venituri nete de 6,3 miliarde de euro, în creştere cu 7%, an la an, cu un venit net din dobânzi de 3,6 miliarde euro şi comisioane de 2,1 miliarde euro, datorită unei creşteri robuste a activităţii comerciale, susţinută de concentrarea pe clienţi şi alimentată permanent de produse noi.

Grupul UniCredit este unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa Centrală şi de Est, unde realizează aproximativ 16% din veniturile sale. În România, Grupul UniCredit este prezent prin UniCredit Bank, UniCredit Consumer Financing, UniCredit Leasing Corporation, UniCredit Insurance Broker, UniCredit Leasing Fleet Management şi UniCredit Services.