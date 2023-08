Un brand turcesc de îmbrăcăminte intră pe piața românească. Unde va deschide primul magazin

Compania Jimmy Key din Turcia, cu o experiență de peste 30 de ani în comercializarea articolelor de îmbrăcăminte pentru femei, va deschide primul magazin din România.

Primul magazin din România va fi deschis în cadrul centrului comercial ParkLake Shopping Center din București, dezvoltat de Sonae Sierra. Jimmy Key a închiriat un spațiu în cadrul proiectului printr-o tranzacție intermediată de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency, Cushman & Wakefield Echinox: „România este o piață care oferă oportunități pentru retailerii activi pe toate segmentele, iar acest lucru s-a văzut prin numărul mare de noi branduri care au intrat pe piața locală în ultimul an - atât din retail-ul de modă, cât și din cel de food & beverage. Atrași de infrastructura modernă de retail și adaptată comportamentului consumatorului, precum și de particularitățile clienților români, retailerii văd România ca o piață atractivă pentru implementarea planurilor lor de extindere. Deschiderea primului magazin Jimmy Key din România în ParkLake Shopping Center vine după o analiză foarte atentă a pieţei din Bucureşti şi suntem încântaţi că am putut să contribuim la identificarea spaţiului care să răspundă cel mai bine strategiei de business a retailer-ului turc.”

România este a patra destinaţie pentru brandul Jimmy Key, compania fiind majoritar prezentă în Turcia. Jimmy Key a crescut exponențial de-a lungul anilor și s-a impus ca un brand de renume în Turcia, cu 60 de magazine independente.

Elvan Unluturk, Președinte Consiliu de Administrație Jimmy Key: „Conform strategiei de expansiune globală, Jimmy Key a decis să deschidă primul magazin în România, în ParkLake, planificat pentru lansare în prima jumatate a lunii august. Deschiderea primului magazin din România marchează o piatră de hotar semnificativă pentru Jimmy Key, iar brandul este încântat să aducă stilul caracteristic și spiritul modei pe această nouă piață. În concluzie, suntem recunoscători pentru sprijinul și cooperarea oferite de echipa Cushman & Wakefield Echinox pe durata primei noastre lansări pe piață și abia așteptăm să ajungem la cât mai mulți pasionați de modă din întreaga lume. Astfel, intrarea lui Jimmy Key pe piața din România este un pas important pentru brand și o dovadă a succesului său. Cu planuri de a deschide mai multe magazine în țară în următorii câțiva ani, Jimmy Key doreste să devină un lider intre brandurile de modă din România și regiunea SEE și, de-a lungul timpului, la nivel global. Ne asumăm cu mândrie să punem semnătura Jimmy Key în moda viitorului”.

În următorii cinci ani, Jimmy Key plănuiește să deschidă peste zece magazine în România, conform strategiei sale globale. Brandul își propune să devină un lider de fashion în regiune, cu magazine în Turcia, Cipru, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită.

Jimmy Key este un brand turcesc de îmbrăcăminte pentru femei, fondat în 1997. Compania-mamă, Sun Tekstil, creează colecții de articole de îmbrăcăminte și țesături pentru cei mai mari retaileri din lume de mai bine de 35 de ani. Parte dintr-un grup cu multa experienta, Jimmy Key creează colecții în tendințe și sustenabile.