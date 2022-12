Turismul, afectat de război şi inflaţie: Cu cât au crescut prețurile și ce destinații au preferat românii

Turismul a fost afectat, în 2022, de un val de scumpiri, fenomen care stârneşte îngrijorare în rândul românilor, arată o analiză a platformei hoteliere online Travelminit.ro.

Potrivit sursei citate, revenirea treptată la normalitate s-a produs în 2022, după doi ani de pandemie, în care deplasările au fost marcate de restricţii şi interdicţii, însă anunţarea măsurilor de relaxare a căzut pe un plan secund odată cu invazia rusă în Ucraina, când românii s-au solidarizat pentru a le da o mână de ajutor refugiaţilor.

Tot în 2022, turismul a fost afectat de un val de scumpiri, inflaţie, fenomen care stârneşte îngrijorare în rândul românilor, arată Travelminit.ro. Tocmai din acest motiv, turiştii s-au orientat către promoţii la sejururile din ţară şi au profitat de emiterea voucherelor de vacanţă pentru a se bucura de preţuri mai bune, informează Agerpres.

,,Invazia rusă în Ucraina din 24 februarie 2022 a generat îngrijorare în lumea întreagă, dar a şi declanşat un val de solidaritate pentru sprijinirea refugiaţilor fugiţi din calea războiului. Travelminit.ro a reacţionat rapid şi s-a alăturat brandurilor care au susţinut refugiaţii în această perioadă prin crearea unei platforme prin care au fost puse la dispoziţie 1.000 de locuri de cazare gratuite pentru ucraineni. Iniţiativa a fost posibilă graţie hotelierilor şi proprietarilor de case de vacanţă care au adăpostit refugiaţi în unităţile lor de cazare, oferindu-le, fie şi temporar, un mediu sigur şi protecţie", arată cercetarea.

Totodată, emiterea voucherelor de vacanţă a impulsionat rezervările interne

„Luna mai a adus o veste extrem de bună pentru românii bugetari: cardurile de vacanţă pentru 2022 au început să fie încărcate exact în pragul sezonului estival, o măsură aşteptată atât de turişti, cât şi de hotelieri. Începând din acest an, voucherele de vacanţă sunt disponibile numai pe suport magnetic, pe cardurile încărcate cu suma de 1.450 de lei. O altă veste bună a fost extinderea perioadei de valabilitate a voucherelor de vacanţă rămase neutilizate din 2019 şi 2020, care au putut fi folosite la rezervarea cazărilor în ţară până la finalul lunii iunie", precizează consultanţii Travelminit.ro.

Cu cât au crescut prețurile

Conform cercetării, sezonul estival a adus surprize în ceea ce priveşte trendul rezervărilor de vară. Inflaţia a generat creşteri de 17% la preţurile de cazărilor, iar litoralul, odinioară cea mai căutată destinaţie a verii, a pierdut teren în faţa muntelui.

„Este primul an când, pe timp de vară, cea mai mare creştere din punctul de vedere al numărului de rezervări pe platforma travelminit.ro se înregistrează la munte şi nu la mare. Destinaţiile montane pe platforma Travelminit au înregistrat o creştere anuală a rezervărilor de 45%, pe când numărul rezervărilor de pe litoral a crescut cu doar 41% anul acesta comparativ cu anul trecut", arată specialiştii platformei hoteliere.

De asemenea, rezervările pentru marile oraşe au crescut cu 31%, iar cele pentru destinaţiile balneo-climaterice cu 19%, semnalându-se astfel creşteri semnificative pentru toate zonele în comparaţie cu vara anului trecut.

Pe de altă parte, lunile de toamnă au adus o vacanţă de o săptămână pentru elevi, ceea ce i-a făcut pe turişti să se orienteze către destinaţii şi cazări care oferă condiţii şi activităţi potrivite pentru întreaga familie. Potrivit unui raport publicat de Travelminit.ro, în topul celor mai căutate şi rezervate destinaţii de toamnă au fost: Braşov, Predeal, Sibiu, Bucureşti, Oradea, Poiana Braşov, Sovata, Băile Felix, Cluj-Napoca, Sinaia.

Trendul minivacanţelor a continuat cu zilele libere oferite de Sf. Andrei (30 noiembrie) şi Ziua Naţională (1 Decembrie). Guvernul a anunţat că şi ziua de vineri, 2 decembrie, va fi liberă pentru bugetari, astfel încât să se poată face punte cu weekendul, ceea ce înseamnă că românii s-au putut bucura de o minivacanţă de cinci zile.

În topul celor mai populare oraşe pentru minivacanţa de Ziua Naţională au fost Braşov, Sibiu, Predeal, Bucureşti, Cluj-Napoca.

„În 2022, am pus la cale cele mai multe campanii pe promotii.travelminit.ro în special, venind în sprijinul clienţilor noştri cu oferte pentru toate buzunarele, cu un portofoliu variat de cazări în toată România, cu o platformă uşor de utilizat. Am încheiat cu succes campania de Black Friday cu pachete promoţionale care au oferit reduceri de până la 57% şi am crescut vânzările cu 45% comparativ cu 2021", precizează reprezentanţii platformei.