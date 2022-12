Cum se vede România la târgurile de turism și cât de atractivă mai este

România a participat la 3 târguri internaționale de turism din Europa, respectiv la Londra, la Varșovia și la Barcelona, dar pare să nu fi convins prea mult turiștii să vină la noi.

Interesul turiștilor străini pentru țara noastră a crescut în acest an față de anul precedent, însă mult sub așteptări, după cum a declarat într-un interviu acordat „Adevărul” Vicepresedinte ANAT Adrian Voican. Motivul? Nu ne ajută prea mult că avem și munte și mare și mai avem și Delta, dacă nu avem un brand turistic puternic, așa cum nu avem nici un brand de țară pregnant.

Cât de atractivă mai este România pentru turiștii străini?

Interesul turiștilor străini pentru România a crescut în acest an față de anul precedent. În primele 10 luni din anul 2022 ne-au vizitat 1,3 milioane de turiști străini, aproape dublu față de aceeași perioadă din anul 2021, când doar 700 mii de turiști străini au sosit în România. Deschiderea turistică din perioda post Covid a contribuit mult la această evoluție. Suntem însă în continuare departe de valorile înregistrare înaintea apariției pandemiei. Spre exemplu în tot anul 2019, 2,7 milioane de turiști străini au fost în România.

Proximitatea conflictului din Ucraina a limitat mult revenirea turismului de incoming în acest an. Interesul însă există și ținta pe care si-au asumat-o inclusiv primul ministru si ministrul turismului este de a ajunge la 10 milioane de turiști străini in urmatorii 10 ani. Ține însă de statul român și de industria turistică ca interesul real al turiștilor străini să fie întâmpinat cu o identitate atractiva a României, cu informații, imagini, activități și evenimente de impact, astfel încât acest obiectiv să devină realitate.

România a participat în ultima perioadă la mai multe târguri internaționale de turism. Ce concluzii aveți de acolo?

România a fost reprezentată într-adevăr la 3 târguri internaționale de turism din Europa, respectiv la Londra, la Varșovia și la Barcelona. Cei mai mulți turiști străini care sosesc an de an în România sunt europeni și de aceea vorbim de o audiență extrem de importantă. Am interacționat cu reprezentanți a peste 100 de companii de management de destinație, turoperatori și agenții, interesați de turismul outgoing, respectiv de vizite în alte state. De asemenea, la Varșovia, am avut posibilitatea să promovăm destinațiile din România și consumatorilor finali, turiștilor propriu zis. Fie că vorbim de stațiunile montane, balneo, litorale, de Deltă sau de city-breakuri, de zona Bucovinei și Maramureșului, de turismul activ și oenologic, România are o diversitate extrem de mare de experiențe turistice ce sunt oferite. Ce am remarcat este interesul, curiozitatea, România nu este încă atât de bine cunoscută ca alte destinații europene, și are potențialul de a fi descoperită. Este extrem de important să ne promovăm, eficient ca și costuri, dar să fim prezenți pe piața turistică, să arătăm frumusețea acestor locuri, tradițiile și experiențele unice pe care România le oferă.

Cu ce ne diferențiem ca țară pe piața turistică internațională?

La prima vedere, multe destinații strălucesc prin produse turistice puternice, prin poziționare precum Africa pe turismul axat pe experințe în sălbătăcie, de tip safari, sau țările mediteraneene cu plaje și gastronmie, țările din Asia cu tradiții și cultura milenară specifică, și lista poate continua. Unele destinații sunt foarte moderne în comunicare si tehnologie de VR ( realitate virtuală) și RA (realitate augmentată). Alții prin sisteme de distributie globale digitalizate.

Romania are și ea „tradițiile și natura” ca principale atuuri. Există evenimente muzicale si culturale majore precum Festivalul George Enescu sau Untold, Timisoara - capitala culturală europeană 2023, dar si sportive cum e campionatul de fotbal U21, care va avea loc anul viitor.

Nu avem cei mai înalți munți și multe luni de zăpadă și nici sezonul litoral cel mai lung și însorit. Dar da, avem și munte și litoral și, extrem de important, avem oferte competitive ca preț. În plus, avem unicitatea Deltei, avem stațiuni și servicii balneo de excepție, avem mâncăruri tradiționale autentice. Avem și turism activ, de aventură, ca și turism oenologic.

Ce ne lipsește în acest moment pentru a atrage mai mulți turiști străini?

În primul rând România nu e cunoscută, așa cum subliniam mai devreme. Ca atare, nu avem o imagine, în metalul consumatorilor de vacanțe internaționale. Nu avem un brand turistic puternic, așa cum nu avem nici un brand de țară pregnant.

Pentru aceasta avem nevoie de 3 lucruri:

1. Crearea unei Organizații de Management al Destinației naționale pe care o cere industria turistică de mai bine de 10 ani, sub forma unui parteneriat public privat dedicat promovării României. Acesta e cel mai important demers care ar trebui să funcționeze ca un veritabil “acoperiș” al unei rețele funcționale de Organizații de Management al Destinațiilor la nivel regional, județean si local.

2. Buget de promovare în acord cu realitățile internaționale. Asta ar însemna un minim de 20-30 milioane de euro anual. Bugetul actual este de sub 3 milioane de euro pentru tot anul 2022, pentru 7 țări țintă, pe toate canalele de promovare. Extrem de insuficient. Fără buget, mesajul României este “o șoaptă” într-un cor internațional extrem de puternic, care „ia ochii” consumatorilor.

3. Voință politică, viziune și profesioniști. Nu mă refer pe ultima coordonată la cei din minister sau la noi, agențiile de turism și hotelurile din România. Ma refer la firme de top specializate în Branding, PR si Marketing, cu expertiza serioasă și relevantă în domeniul turismului internațional.

Ce ar trebui să facă România ca stat și industria turistică în mod specific pentru a crește numărul de sosiri ale turiștilor de pe piețele externe în anii următori?

România ar trebui să trateze acest sector ca unul prioritar și să investească în dezvoltarea lui, pentru că fiecare leu sau euro investit va genera cel puțin alți 3-4 la nivel economic. Să nu ne rezumam la declarații. Fără fonduri financiare nu exista promovare si fără promovare suntem departe ca număr de turiști si încasări la Buget de potențialul pe care îl avem. Să fie contractați specialiștii de care vorbeam mai sus. Să fie puse la punct mecanismele de finanțare, astfel încât sa avem un buget de minim 20-30 milioane euro anual, si pentru târguri si pentru publicații hibride, si pentru evenimente si pentru infotripuri si study tour-uri pentru marii touroperatori și jurnaliști internaționali. Dar și pentru televiziuni, radio, outdoor, social media și măcar pentru un site de destinație multilingv, romania.travel.