Românii călătoresc mai mult în acest an de sărbători, chiar dacă vacanţele s-au scumpit

Românii călătoresc mai mult în acest an de sărbători, chiar dacă vacanţele sunt mai scumpe cu 10-20% faţă de aceeaşi perioadă din 2021, susţine Traian Bădulescu, consultant în turism.

"Se înregistrează o creştere de 35% a rezervărilor faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, atât pe partea de turism intern, cât şi pentru outgoing. Pentru Crăciun este o creştere chiar mai mare faţă de anul precedent, datorită pieţelor şi evenimentelor de Crăciun. Au fost şi anul trecut dar cu multe restricţii. Tarifele sunt în creştere faţă de anul trecut cu procente între 10% şi 20%, dar sunt oricum pentru toate buzunarele, pornind de la 200 de lei/noapte camera la o pensiune rurală de Crăciun şi de la 400 de lei/noapte camera la un hotel de Revelion", a declarat, pentru Agerpres, Traian Bădulescu.

Potrivit sursei citate, tarifele de Crăciun pornesc, pentru România, de la 2.000 de lei pe cameră, iar de Revelion pot ajunge şi la 2.500 - 3.000 de lei pe cameră, dar comparativ cu Austria, Italia, Franţa sau Elveţia, tarifele din staţiunile montane din România sunt vizibil mai mici.

Cele mai căutate destinaţii interne de vacanță în această perioadă sunt: Valea Prahovei (Sinaia, Predeal) şi Poiana Braşov, pentru zona de turism rural, Bran - Moieciu - Fundata, dar şi Maramureş, Bucovina, Mărginimea Sibiului, Neamţ, Oltenia de sub Munte, Apuseni.

Bădulescu susţine că staţiunile balneoclimaterice sunt preferate de români în perioada sărbătorilor de iarnă, respectiv Băile Felix, Băile Herculane, Călimăneşti-Căciulata, Sovata, Băile Tuşnad, unde se înregistrează o creştere mare a cererii faţă de anul trecut.

Nu în ultimul rând, românii aleg să petreacă sărbătorile şi în oraşe turistice precum Braşov, Oradea, Sibiu, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Alba Iulia şi Sighişoara.

În ceea ce priveşte destinaţiile externe de vacanță, turiştii românii aleg ţări unde se pot practica sporturi de iarnă, precum: Bulgaria, Italia, Franţa, Elveţia, Austria, dar şi destinaţii calde accesibile în această perioadă, aşa cum este Egipt, tarifele pornind de la 600 de euro de persoană cu tot cu zbor (curse charter directe) şi cinci nopţi de cazare. De asemenea, sunt preferate city-break-urile şi circuitele în oraşele europene (Viena, Praga, Budapesta, Berlin, Lisabona, Istanbul, Paris, Milano, Roma, Amsterdam), insulele Ibiza, Palma de Mallorca, Tenerife sau Madeira, dar şi Emiratele Arabe Unite (în special Dubai).

"Sunt turişti care optează şi pentru destinaţii îndepărtate, circuite exotice precum Thailanda, Malaezia, Japonia, Coreea de Sud, Maldive, Zanzibar, Kenya, Republica Dominicană, Mexic, însă aceştia au nevoie de minim 9-10 zile pentru efectuarea sejurului. Laponia (Finlanda) este solicitată de Crăciun, către "ţara lui Moş Crăciun" existând mai multe curse charter", menţionează consultantul în turism.

Pieţe de Crăciun, destinaţii exotice şi conacele din România

Directorul general al agenţiei DAL Travel, Daniela Nedelcu, afirmă că Pieţele de Crăciun din Europa, nu neapărat cele clasice, sunt printre destinaţiile propuse românilor în această perioadă, dar nu lipsesc nici locurile tradiţionale din România şi nici circuitele combinate în destinaţii exotice şi îndepărtate.

"Sărbătorile de Crăciun au început, de fapt, cu un preludiu, respectiv Pieţele de Crăciun. Deja am avut pieţe de Crăciun în Alsacia, iar turiştii care s-au întors deja s-au declarat super încântaţi. Am fost foarte curioasă să văd dacă au avut de suferit, ţinând cont de toată isteria cu economia de energie. Nu s-a întâmplat nimic grav în sensul acesta. Nu se mai stătea până târziu, la ora zece se închideau, dar atmosfera este cea pe care o aşteaptă toţi cei care se duc să viziteze Alsacia sau Lisabona, pentru că turiştii sunt învăţaţi cu Pieţele de Crăciun de la Viena, Budapesta sau Praga, dar iată că au început să apară şi altele. Pentru anul viitor propunem Ţările Baltice. Am informaţia că în ţările baltice sunt nişte pieţe de Crăciun extraordinar de frumoase, aşa că o să extindem portofoliul", a declarat pentru Agerpres Daniela Nedelcu.

De asemenea, Istanbul este o noutate pe zona Pieţelor de Crăciun, care propune turiştilor, "un altfel de Istanbul", ceva care nu se vede în tururile clasice. "Istanbul are o Piaţă de Crăciun, mall-urile le-au transformat în Pieţe de Crăciun, iar reducerile sunt reale", a spus Daniela Nedelcu.

Aceasta a precizat că DAL Travel oferă şi circuite combinate - Crăciun şi Revelion - chiar dacă românii sunt tradiţionalişti şi preferă să petreacă Crăciunul acasă, sunt persoane care s-au săturat să muncească şi să gătească şi vor altceva. "Pentru aceştia am organizat circuite, combinaţii. De exemplu, un Crăciun în Sicilia şi revelion în Malta, de mare succes, un Crăciun în Ecuador şi revelion în Galapagos, de mare succes. Şi ne propunem ca anul viitor să extindem şi acest segment de piaţă, pentru că, sinceră să fiu, nu credeam că o să fie foarte mulţi amatori cei care vor să plece de Crăciun de acasă, pentru că noi, românii, avem nişte tradiţii: să fim de Paşte aici, să fim de Crăciun aici, cu familia", a adăugat Daniela Nedelcu.

În privinţa preţurilor, reprezentata DAL Travel susţine că pentru Pieţele de Crăciun din Europa românii pot scoate până într-o mie de euro din buzunare, însă pentru alte părţi, cum ar fi Piaţa de Crăciun din New York sejurul este mai scump, între 1.500 şi 2.000 de euro, chiar şi peste, dacă se mai adaugă şi un spectacol pe Broadway.

Pentru noaptea dintre ani, agenţia propune românilor oferte inedite în destinaţii europene sau exotice. "Vorbim de aproximativ 7.000 de euro pentru un revelion în Buenos Aires combinat cu o croazieră în Antarctica, cu toate cheltuielile, dar şi până în 800 de euro pentru un revelion în Cappadocia, un revelion în Lisabona, Londra sau Paris, unele mult mai ieftine ca în România. Pe zona aceasta sunt foarte multe destinaţii mai ieftine şi mai ofertante. În ceea ce priveşte combinaţiile noastre, acestea sunt: Caraibe, Panama cu Costa Rica, Mexic cu Acapulco şi cu Cancun, Mexicul colonial, Mexic în combinaţie cu celelalte ţări din America Centrală, respectiv Guatemala, Honduras, Nicaragua, sunt destinaţii căutate de turiştii noştri", a menţionat Nedelcu.

În ceea ce priveşte destinaţiile în România, directorul general al agenţiei DAL Travel a subliniat că agenţia promovează cazările la conace, la hotelurile care au o tentă de tradiţionalism din Bucovina, Maramureş, pe Drumul Vinului.

"La ora actuală nu prea mai sunt locuri, sunt deja epuizate. Am tot văzut că vin nişte cereri pentru conacul Archia de la Deva, pentru păstrăvăria de la Albota, dar, repet, nu prea mai sunt locuri. Cei care îşi propun să rămână în ţară trebuie să se gândească mai din timp pentru perioada Crăciunului şi a Revelionului. Bineînţeles că în top, dacă vorbim de turismul intern, Poiana Braşov este cea mai scumpă, cea mai căutată, iar eu am o teorie că, mă rog, cei care se duc acolo trebuie să fie văzuţi că sunt acolo", a concluzionat Daniela Nedelcu.

Bulgaria, Austria şi Italia

Lucian Bădîrcea, directorul general al IRI Travel, spune că printre cele mai căutate destinaţii externe europene de sărbători se numără Bulgaria, Austria şi Italia, îndrăgite de iubitorii zăpezii şi ai sporturilor de iarnă, iar faţă de anul trecut se înregistrează o creştere a cererii cu 35%, strict pentru perioada sărbătorilor de iarnă.

Bulgaria atrage turiştii români cu staţiuni renumite precum Bansko, Borovets sau Pamporovo. Petrecerea Crăciunului la un hotel de 3 stele pentru cinci nopţi pleacă de la 101 euro/persoană, la 4 stele - 141 de euro/persoană, iar la 5 stele - 249 euro/persoană, toate variantele având mic dejun inclus. Turiştii pot scoate şi 284 euro/persoană/sejur de cinci nopţi cu mic dejun şi cu Cina de Crăciun inclusă.

Pentru Revelion, tot pentru un sejur de cinci nopţi, preţurile sunt de 185 euro/persoană/cu mic dejun la un hotel de 3 stele, 220 de euro la 4 stele sau 305 euro/persoană/ sejur de cinci nopţi cu mic dejun şi Cină de Revelion, şi 525 euro la 5 stele cu mic dejun şi Cină de Revelion.

În Austria, în staţiunea Zell am See, tarifele la o pensiune cu mic dejun pentru o persoană, în perioada Crăcinului sunt de 375 euro, Revelion - 475 euro, iar în luna ianuarie - 295 euro. La un hotel de 3 stele cu mic dejun inclus: Crăciun - 454 euro, Revelion - 558 euro, ianuarie - 306 euro, la un hotel de 4 stele cu demipensiune: Crăciun - 874 euro, Revelion - 1.115 euro, ianuarie - 432 euro.

În Italia, la Livigno, ofertele IRI Travel pentru o persoană sunt: pensiune /apartamente - fără masă: Crăciun - 388 euro, Revelion - 539 euro, ianuarie - 245 euro; Hotel 3 stele cu mic dejun: Crăciun - 478 euro, Revelion - 629 euro, ianuarie - 355 euro; Hotel 4 stele cu mic dejun: Crăciun - 791 euro, Revelion - 775 euro, ianuarie - 545 euro.

"Ţinând cont că mulţi români preferă destinaţii calde, exotice, IRI Travel lansează pentru sezonul de iarnă pachete turistice cu zbor inclus către Republica Dominicană (Punta Cana), una dintre cele mai populare destinaţii exotice", a spus Lucian Bădîrcea.

Japonia, o altă destinaţie preferată de români în noaptea dintre ani

Andrei Neagu, specialist turism extern, spune că de revelion românii se îndreaptă către destinaţii exotice, în special cele care au fost inaccesibile în ultimii ani din cauza pandemiei.

"Printre cele mai căutate circuite putem enumera Japonia, cu preţuri de la 2.900 de euro pentru un circuit de 13 zile, Australia & Noua Zeelandă, cu preţuri de la 7.400 de euro pentru un circuit de 21 zile şi Sri Lanka, cu preţuri de la 2.000 de euro pentru un circuit de 11 zile. Cele mai multe cereri sunt pentru Japonia, care pare să fie destinaţia momentului. De revelion, turiştii români vizitează temple budiste şi sanctuare shinto, participând la ritualuri tradiţionale japoneze cu ocazia intrării în noul an", a declarat pentru Agerpres un specialist turism extern şi Japonia - Exact Travel.