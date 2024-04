Trafigura mizează pe un boom al cererii de cupru graţie noilor tehnologii

Activitatea efervescentă de pe piaţa autovehiculelor electrice, din domeniul infrastructurii energetice, precum şi din sectoarele Inteligenţei Artificiale şi automatizării vor duce la un consum suplimentar de cupru de cel puţin 10 milioane de tone în următorul deceniu, estimează analiştii de la compania elveţiană de trading cu materii prime Trafigura, consultaţi de Reuters.

Progresele tehnologice de genul AI, automatizare şi tranziţie energetică, incluzând vehicule electrice şi energie regenerabilă, au dus deja la îmbunătăţirea estimărilor privind cererea de cabluri de cupru, utilizate pentru transportul electricităţii.

Estimările cu privire la cererea viitoare venită din partea acestor utilizări variază, însă Graeme Train, directorul diviziei de analiză pentru metale la Trafigura, spune că o treime din cererea suplimentară de 10 milioane de tone va apărea din partea sectorului de vehicule electrice.

"O altă treime are legătură cu producţia, transportul şi distribuţia de electricitate, iar restul cu lucruri precum automatizare, cheltuieli de capital cu facilităţile de producţie şi sisteme de răcire pentru centre de date", spune Graeme Train.

Accelerarea producţiei de vehicule electrice şi panouri fotovoltaice şi investiţiile în reţelele din China au impulsionat deja cererea de cupru utilizat în industriile energetică şi construcţii. Aceste elemente, combinate cu oferta limitată de cupru rafinat, au dus recent cotaţiile la cupru până la 10.000 de dolari pe tonă, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani.

Mai multe surse din industria cuprului au spus că unul din factorii care au determinat această scumpire este reducerea stocurilor de cupru în depozitele înregistrate pe lângă London Metal Exchange, care, la 121.000 de tone, sunt cu 35% mai mici decât erau în luna octombrie a anului trecut. Un alt factor care stă la baza acestui fenomen are legătură cu livrările limitate de minereu de cupru, din cauza perturbărilor de producţie, precum închiderea unei mine din Panama.

În ultimele luni, analiştii şi-au revizuit estimările privind deficitul de pe piaţa cuprului, după ce în luna decembrie grupul minier Anglo American şi-a revizuit prognoza de producţie, astfel că în prezent unii analişti se aşteaptă la un deficit de aproximativ 26 de milioane de tone pe această piaţă în 2024.

Graeme Train prognozează că cererea de cupru va fi impulsionată şi de industrializarea şi urbanizarea din ţările emergente, în special în India, unde consumul anual de cupru per capita este de doar o jumătate de kilogram. Comparativ, în China şi în ţările dezvoltate, consumul de cupru per capita este de 10 kilograme, respectiv şapte kilograme pe an.