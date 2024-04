Minsterul Economiei va trimite Corpul de Control la Cupru Min

Ministrul Economiei, Radu Oprea, a anunţat că va demara un control la SC Cupru Min SA, companie care exploatează zăcământul de la Roşia Poieni, unde se află 60% din rezervele de cupru ale României.

"Cupru Min-ul nu a avut nişte rezultate financiare bune", a spus Ştefan Radu Oprea, aflat vineri într-o vizită de lucru în judeţul Alba, la cele două fabrici de armament din oraşul Cugir.

Ministrul a precizat că a cerut explicaţii şi, pentru a înţelege de ce societatea a obţinut aceste rezultate financiare cu pierdere, de luni îşi va începe activitatea la Cupru Min Corpul de control.

Oprea a adăugat că mineritul are viitor în zonă.

"Încercăm să găsim soluţii şi, pe noua schemă de ajutor de stat pe care o vom deschide la Ministerul Economiei, vor putea să aplice şi cei care vor să transforme concentratul în ..., să putem face şi topitoria. Eu cred că, dacă aducem valoare adăugată în România materiei prime pe care o extragem, atunci suntem câştigători", a spus Ştefan Radu Oprea.

Legat de acest aspect, întrebat de jurnalişti dacă s-au făcut progrese în vederea realizării în România, împreună cu noii acţionari de la Moldomin, o firmă turcă, a unui combinat în care să fie prelucrat minereul, ministrul a spus că nu s-a ajuns la rezultatul dorit.

"Am fost, am vorbit cu ei, am încercat să-i conving, pentru că eşti mai rentabil într-o topitorie atunci când ai o cantitate mai mare de concentrat. Deocamdată, nu am avut rezultatele pe care ni le doream", a precizat ministrul.

În vara anului trecut, Ştefan Radu Oprea declara că la Cupru Min, unde statul este unic acţionar, se înregistra "o pierdere conjuncturală", din câte i-a spus managementul companiei, fiind atunci probleme legate de fluctuaţia pe care a avut-o preţul concentratului la bursă, coroborată cu creşterea preţului la energie.