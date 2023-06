Tarom a inaugurat Aeroportul din Brașov, primul construit în România în ultimii 50 de ani VIDEO

Compania TAROM anunță efectuarea primului zbor cu destinația Aeroportului Internațional Brașov, efectuat cu o aeronavă charter TAROM, marcând astfel această premieră într-o manieră simbolică.

Cursa de inaugurare a primului aeroport din Brașov a fost efectuată cu o aeronavă charter TAROM, marcând astfel această premieră într-o manieră simbolică: prima companie aeriană din istoria României deschide primul aeroport internațional din istoria Brașovului.

”Întreaga echipă TAROM este onorată de efectuarea zborului inaugural pe Aeroportul Internațional Brașov. Am răspuns la această invitație pentru că este firesc ca primul aeroport din istoria Brașovului și primul aeroport construit în România în ultimii 50 de ani să fie inaugurat de prima companie aeriană din istoria României”, a declarat Monica Cramer, Director Comercial al operatorului național de transport aerian.

Compania TAROM, în calitate de operator național pentru servicii de transport aerian a inaugurat practic toate aeroporturile interne, construite în ultima jumătate de secol. Mai mult decât atât, evoluția acestora a fost strâns legată de evoluția companiei naționale.

”TAROM se apropie de 70 de ani de istorie, timp în care, o spunem foarte direct, am crescut fiecare destinație internă și fiecare aeroport pentru că am fost întotdeauna acolo când a fost nevoie de noi”, a mai declarat reprezentanta companiei TAROM.

Mesajul întregii echipe TAROM pentru Aeroportul Internațional Brașov este că le dorim o perioadă cât mai scurtă de maturizare și suntem convinși că are potențialul de a deveni o destinație importantă din rețeaua de rute românești.

Pe 12 iunie, cu ocazia Zilei Porților Deschise, peste 50.000 de brașoveni au vizitat Aeroportul Internațional Brașov.

Promis de toate administrațiile județene post-revoluționare, dar realizat doar în acest mandat, Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav și-a deschis porțile pentru brașoveni, în pragul inaugurării.

Investiția a fost una pe care locuitorii județului și-au dorit-o foarte tare, drept dovadă numărul extrem de mare de localnici care au vizitat aeroportul în weekend. Potrivit unei estimări oferite de Instituția Prefectului, peste 50.000 de persoane au fost sâmbătă și duminică la aeroport.

„Deși au fost două zile extrem de aglomerate, am fost încărcat permanent de energia brașovenilor. Am văzut foarte mulți oameni fericiți văzând ceea ce am reușit să realizăm, se vedeau împliniți și fiecare era conștient că a avut o contribuție în momentul în care a sprijinit realizarea acestui obiectiv”, a declarat Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov.