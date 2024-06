Sunt sau nu în siguranță banii din conturile și depozitele bancare? Explicațiile specialiștilor

Inflația și nesiguranța pentru ziua de mâine i-a determinat pe români să economisească în conturi și depozite bancare.

„Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna aprilie 2024 cu 0,9% faţă de luna anterioară, până la nivelul de 589,925 miliarde lei, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior s-au majorat cu 11,9% (5,6% în termeni reali). Depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 70,6% în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, au crescut cu 1,2% faţă de luna martie 2024, până la 416,239 miliarde lei. Comparativ cu luna aprilie 2023, acestea s-au majorat cu 16,4% (9,9% în termeni reali)”, arată datele BNR.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 2,3% faţă de luna anterioară, până la 231,144 miliarde lei şi cu 21,7% (15% în termeni reali) faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au scăzut cu 0,2% (până la 185,095 miliarde lei) faţă de luna precedentă, iar faţă de luna aprilie 2023, au înregistrat o creştere de 10,3% (4,1% în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 29,4% în volumul total al depozitelor clienţilor neguvernamentali, au crescut cu 0,4% faţă de luna martie 2024, ajungând până la nivelul de 173,685 miliarde lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,3%, până la 34,905 miliarde euro). Comparativ cu luna aprilie 2023, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 2,4% (1,6%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au crescut cu 0,8% faţă de luna martie 2024, până la 120,616 miliarde lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,6%, până la 24,24 miliarde euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2023, creşterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 0,1% (-0,7%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 0,4% faţă de luna martie 2024, până la 53,068 miliarde lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,6%, până la 10,665 miliarde euro). Comparativ cu aprilie 2023, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 8% (7,2%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Cât de siguri sunt banii depuși la bancă și care este suma garantată

În urma unor informații recente apărute în spațiul public, conform cărora banii din conturile curente nu ar fi garantați de către bancă, Valentin Anghel, specialist în credite și fondatorul AVBS, a venit cu o serie de explicații.

Potrivit acestuia, banii din conturile curente sunt garantați exact ca cei din depozitele bancare, existând și situații în care se acordă un nivel suplimentar de garantare pentru banii care provin din vânzarea de imobile, din indemnizații de pensionare, disponibilizare, căsătorie, divorț, deces, invaliditate, indemnizații de asigurare, compensații pentru daune rezultate din infracțiuni sau pentru condamnări pe nedrept.

Acești bani sunt garantați dacă se atinge și/sau se depășește limita de 100.000 de euro.

„Banii depuși în contul unei bănci, atât de către persoane fizice, cât și de către persoane juridice, fie că vorbim de depozite sau de conturi curente sunt garantați de FGDB în limita a 100.000 de euro per cont, per bancă. Exemplu: să presupunem că o persoana fizică sau juridică are un cont curent sau un depozit la o bancă în valoare de 100.000 de euro, asta înseamnă că banii din contul curent sau depozit sunt garantați . Dar dacă această persoană fizică ori juridică tranzacționează o vânzare de imobil în valoare de 180.000 de euro, deci în acest cont persoana respectivă va avea 280.000 de euro. Ceea ce este important de menționat esta că suma de 100 000 euro în plus față de suma inițială de 100 000 euro, este garantată, restul de 80 000 euro, pentru a beneficia de garantare, persoana trebuie să constituie un depozit sau să deschidă un cont la o altă bancă. Garantarea noii sume, de peste 100.000 de euro este pentru o perioadă de 12 luni.

Toate răspunsurile sunt pe site-urile oficiale ale băncilor și ale FGDB, nu este nimic ascuns, însă trebuie să învățăm să ne informăm din surse plauzibile”, a declarat Valentin Anghel, fondator AVBS Broker de Credite.

Banii depuși în conturile bancare sunt în siguranță, indiferent de banca la care persoanele fizice sau juridice au conturi, fie că banca are sediu în România, fie că nu.

„Fondul de Garantare al Depozitelor garantează banii din conturile bancare constituite la băncile cu statutul de persoana juridica înființate pe teritoriul României. Băncile care sunt sucursale în Romania, adică ele sunt înființate pe teritoriul altor state din Comunitatea Europeana garantează sumele din conturi conform schemelor de garantare ale țărilor de origine. Spre exemplu: dacă o bancă nu este înființată în România, însă este înființată în UE și își desfășoară activitatea în România prin intermediul sucursalelor, banii sunt garantați de schema tarii de origine. Schemele de garantare au diferite denumiri, în Romania se numește FGDB, în alte tari denumirea acestor scheme de garantare poate fi diferita.

Sistemul bancar este securizat și reglementat de corpurile legislative în drept aparţinătoare fiecăror țări de origine. Supoziția lipsei de garantare a banilor din conturi, indiferent de natura conturilor, este lipsita de temei. Excepție la garantare, făcând sumele provenite din contravaloarea cumpărării de moneda electronică”, a adăugat Anghel.

