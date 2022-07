Ungaria şi România negociază creşterea capacităţii interconectorului de gaze

Oficialul ungar a explicat că această creştere a capacităţii de import de gaze via România va creşte securitatea aprovizionării şi va oferi o rută pentru posibilele importuri în viitor din Grecia, Turcia sau Azerbaidjan.

„Purtăm discuţii cu privire la o majorare semnificativă a capacităţii interconectorului care leagă reţelele de distribuţie de gaze din România şi Ungaria”, a declarat marţi Peter Szijjarto la o conferinţă de presă cu omologul român Bogdan Aurescu, potrivit Reuters.

Potrivit lui ministrului Ungariei, interconectorul poate transporta în prezent 2,6 miliarde de metri cubi de gaze pe an spre România şi 1,7 miliarde metri cubi pe an spre Ungaria, urmând ca această capacitate să fie crescută iniţial până la 2,5 miliarde metri cubi pe an şi ulterior la peste trei miliarde metri cubi pe an. Oficialul ungar nu a dat detalii privind intervalul de timp în care ar urma să se deruleze proiectul.

Sursa citată a mai menţionat că, potrivit şefului MAE din Ungaria, extinderea planificată a capacităţii de import prin România va spori securitatea aprovizionării şi va oferi o rută pentru posibile viitoare importuri din Grecia, Turcia sau Azerbaidjan. De altfel, un acord al Ungariei cu Gazprom din Rusia, semnat anul trecut, prevede că statul va primi 3,5 miliarde de metri cubi de gaz rusesc pe an prin Bulgaria şi Serbia şi încă 1 miliard de metri cubi printr-o conductă din Austria.

Acordul ar urma să dureze 15 ani, iar Rusia a promis că va continua transporturile de gaze către Ungaria şi că Gazprom îşi va îndeplini obligaţiile contractuale faţă de ţară, a mai explicat ministrul Ungar, potrivit sursei citate.

De asemenea, Péter Szijjártó a anunţat şi deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei la graniţa cu România, potrivit News.

Ministrul român, Bogdan Aurescu, a declarat, marţi, că în cadrul discuţiilor a propus mai multe măsuri pentru a uşura tranzitul frontierei, printre acestea aflându-se şi oprirea în weekend a traficului peste un anumit tonaj. „Încercăm să găsim împreună soluţii, cum ar fi cele legate de oprirea în timpul week-end-urilor sau a sărbătorilor legale, a traficului peste un anumit tonaj sau în ceea ce priveşte personalul care este alocat de o parte şi de alta a frontierei. Dar chestiunile acestea se discută, evident, şi la nivelul poliţiilor de frontieră”, a declarat Bogdan Aurescu la finalul întâlnirii cu omologul său maghiar.

Şeful diplomaţiei române a mai afirmat că Ungaria este mult mai dependentă decât alte state de surse externe de energie şi că trebuie găsite soluţii în acest sens.