Teodorovici, contrazis de Banca Centrală Europeană. Modificările la OUG 114 nu au aviz

Reprezentanţii BCE au transmis, joi, că au primit noul proiect de Ordonanţă de Urgenţă prin care Guvernul modifică Ordonanţa 114 şi taxa pe activele băncilor, dar susţin că nu au răspuns încă, aşa cum susţine ministrul român al Finanţelor, Eugen Teodorovici, scrie Mediafax.

Un purtător de cuvânt al BCE a confirmat că „BCE a primit o solicitare de consultare” din partea Ministerului Finanţelor Publice (MFP) pentru noul proiect de OUG şi că instituţia „va da un aviz în timp util”.

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici spunea că BCE a dat aviz încă de marţi pentru modificările pe care Guvernul le-a propus la Ordonanţa 114. „Ieri (marţi, 26 martie, n.r.) a venit răspunsul de la Banca Centrală Europeană. Avizează acest proiect”, a declarat Eugen Teodorovici, într-o intervenţie telefonică la Digi TV, miercuri seara.

Finanţele au publicat, marţi seara, spre dezbatere publică, proiectul de modificare a OUG nr. 114/2018. Ultimele modificări aduse OUG 114 schimbă „taxa pe lăcomie” impusă băncilor în funcţie de creşterea ROBOR, într-o „taxă pe hărnicie” raportată la cota de piaţă a băncilor.

Potrivit acestui proiect, cotele taxei pe activele bancare vor fi: 0,4% pe an pentru băncile care deţin o cotă de piaţă mai mare sau egală cu 1%; 0,2% pe an, pentru cele cu o cotă de piaţă mai mică de 1%. Noile prevederi se aplică pentru taxa datorată de bănci începând cu acest an.

Proiectul de modificare a OUG 114 urmează să fie adoptat de Guvern în şedinţa de vineri.

