STUDIU Sub 2% din populaţia României a dobândit natural imunitate la COVID-19

Studiul privind imunizarea naturală a populaţiei pentru COVID 19 a fost derulat pe un eşantion de 1.005 persoane, cadre medicale şi personal auxiliar din 15 oraşe în care compania operează clinici şi spitale, în perioada 24 martie – 30 aprilie.

Rezultatele finale ale studiului derulat de MedLife arată că din cei 1.005 de subiecţi testaţi, cadre medicale şi personal auxiliar propriu, au fost identificate pozitiv prin RT PCR 4 persoane, infirmieri şi asistenţi medicali din Bucureşti şi Arad, cazurile fiind deja făcute publice de către MedLife. Cele 4 persoane detectate pozitiv prin RT PCR au fost confirmate şi prin testele serologice. În plus, au fost detectaţi anticorpii IgG la alte 1,6% persoane din totalul de subiecţi testaţi.

În continuare, Capitala are cea mai mare pondere în rezultatele studiului, de circa 48%. Oraşele Arad, Braşov, Cluj şi Sibiu contribuie fiecare cu o pondere de 6 – 16%, în timp ce restul personalului MedLife, testat şi intervievat provine din oraşe precum Constanţa, Craiova, Piatra Neamţ, Ploieşti, Galaţi, Brăila, Iaşi, Piteşti, Târgovişte şi Timişoara.

Studiul este relevant şi reprezentativ la nivelul populaţiei urbane din România dat fiind: distribuţia la nivel naţional, gradul de activitate şi contactul social extins. Astfel, toate persoanele implicate au fost active şi au profesat, o mare parte au circulat în perioada pandemiei cu mijloace de transport în comun, au interacţionat cu membrii de familie, mare parte dintre subiecţi având parteneri de viaţă şi copii, au mers la cumpărături pentru alimente sau au îngrijit rudele în vârstă.

Potrivit reprezentaţilor companiei, studiul a avut ca obiectiv elucidarea câtorva aspecte importante: nivelul şi ritmul de imunizare naturală a populaţiei ţinând cont de faptul că alte cercetări din alte state au confirmat existenţa unui număr semnificativ de pacienţi asimptomatici infectaţi cu SARS-CoV 2 care nu se regăsesc în statisticile medicale oficiale COVID 19; eficienţa măsurilor de protecţie şi a procedurilor de lucru MedLife elaborate şi implementate odată cu declanşarea epidemiei şi posibilitatea de a le implementa şi pentru alte companii cu scopul de a le ajuta să-şi reia activitatea în siguranţă; evaluarea şi validarea metodelor de testare folosite.

Pentru acest studiu au fost folosite în trepte, gradual pentru validare 4 metode de testare: metoda moleculară RT- PCR, considerată gold standard pentru identificarea virusului SARS Cov2, testarea serologică prin metoda Chemiluminiscenţă (doi producători cu echipamente şi kituri diferite: Maglumi, respectiv Yhlo), şi testarea serologică prin metoda ELISA, precum şi teste rapide pentru determinarea anticorpilor de tip IgM şi IgG.

„Extinderea eşantionului ne ajută să întărim câteva dintre concluziile foarte importante ale acestui studiu. Rezultatele studiului ne arată că nivelul de imunizare naturală a populaţiei este foarte mic, sub 2%. Prin urmare, până la apariţia unui vaccin, este imperios necesar ca populaţia să păstreze măsurile de distanţare şi să respecte întocmai nu numai legislaţia la zi, dar şi toate recomandările autorităţilor şi specialiştilor. Singura soluţie pentru protejarea unei populaţii fără imunitate în faţa acestei infecţii este reprezentată de măsurile de izolare şi distanţare socială. De asemenea, faptul că numărul de persoane infectate a rămas în continuare foarte mic în condiţiile în care am extins eşantionul de la 371 la peste 1000 de cadre medicale şi auxiliare reprezintă o dovadă în plus că măsurile de prevenţie epidemiologică pe care le-am luat în unităţile noastre au funcţionat şi pot fi replicate. Nu în ultimul rând, acest studiu ne-a ajutat să validăm metodele de lucru. Testarea RT-PCR rămâne gold standard pentru diagnosticul infecţiei cu virusul SARS Cov 2. În egală măsură, pot fi folosite complementar testele serologice pentru detectarea anticorpilor la COVID 19. Acestea au o precizie şi o acurateţe rezonabilă şi pot fi folosite cu succes pentru supravegherea epidemiologică pe populaţii mari pentru evaluarea răspunsului imun ca urmare a infecţiei naturale şi, în corelaţie cu RT-PCR, pentru stabilirea diagnosticului final. Testarea pentru anticorpi este relevantă mai ales în contextul în care multe persoane infectate sunt asimptomatice şi continuă să răspândească virusul fără să ştie. Totodată, recomandăm utilizarea testelor rapide cu mare precauţie deoarece în baza studiului efectuat numărul de rezultate fals pozitive este relativ mare. De asemenea, nu recomandăm utilizarea testelor serologice, indiferent de metoda folosită, pentru detectarea anticorpilor, pentru emiterea unui certificat sau paşaport iminunologic deoarece nu oferă garanţia imunităţii pentru COVID 19. Se recomandă ca interpretarea rezultatului să fie făcută în strictă coroborare cu date clinice şi epidemiologice şi sub rezerva informaţiilor încă incomplete privind răspunsul serologic al organismului uman la infecţia cu noul coronavirus”, a declarat Mihai Marcu, Preşedinte şi CEO MedLife Group.

Studiul se va extinde către Suceava

Având ca bază de plecare realizarea acestui studiu, cel mai mare din regiune si unul dintre cele mai mari din Europa, prin patru metode diferite de testare, MedLife îşi anunţă intenţia de a extinde studiul către cohorte mai expuse infecţiei, prima comunitate luată în calcul fiind Suceava, considerat cel mai mare focar de infecţie pentru noul coronavirus din România. Prin acest studiu compania îşi propune să elucideze care este rata de imunizare a populaţiei şi, implicit, riscul de infectare în scenariul creşterii numărului de contacte sociale, precum şi a mobilităţii ca urmare a relaxării restricţiilor prevăzute în ordonanţa de urgenţă.

„În acest moment, Suceava este epicentrul epidemiei din România, conducând de departe topul cu cel mai mare număr de îmbolnăviri, atât în valoare absolută, cât şi la mia de locuitori. Dat fiind contextul, ne exprimăm disponibilitatea totală de a pune la dispoziţie autorităţilor, în regim gratuit, resursele noastre umane, materiale şi operaţionale pentru a derula un amplu demers de cercetare în această zonă a ţării. Desigur, numai autorităţile şi Ministerul Sănătătii pot decide dacă acest studiu este oportun şi poate fi efectuat în perioada următoare. Credem cu tărie că este important pentru noi ca ţară să dezvoltăm soluţii autohtone şi să reducem dependenţa de studii importate pentru a fi mai pregătiţi la următoarele alerte epidemiologice şi nu numai. Studiile locale sunt relevante mai ales în contextul în care comportamentul şi atitudinile la nivelul populaţiei sunt diferite de la o ţară la alta”, a mai declarat Mihai Marcu.