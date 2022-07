Stolojan: Sistemul fiscal devenise profund inechitabil în România. 800.000 de oameni nu plăteau impozit

De asemenea, au fost create multe excepţii fiscale, valoarea acestora ajungând la 60 de miliarde de lei.

Theodor Stolojan a fost întrebat, duminică, la emisiunea Insider Politic, dacă ar fi premier, pentru ce măsură ar opta, între cota unica şi impozitul progresiv.

“În primul rând, aş vrea să vă spun că cota unică sau cotă progresivă nu e o chestie că eşti de dreapta sau eşti de stânga. Poţi să ai cotă progresivă în care cota maximă să fie 10 % şi cota minimă 5 %, ceva. Cam ce are în vedere PSD-ul. Poate nu chiar aşa, dar PSD-ul zice până la nu ştiu ce să fie chiar zero, iar pragul maxim să fie undeva 14. Păi sigur că asta numai progresiv nu e. Progresiv e cum este în Franţa, cum e în Marea Britanie, de exemplu. Fiul meu, care e cercetător în nano-tehnologie în Marea Britanie, îmi spune: ”La mine, ce depăşeşte, nu ştiu cât îmi ia, 45 %”. Aia înseamnă progresiv”, a afirmat Stolojan.

El a dezvăluit că a întrebat în cadrul Biroului Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal dacă această reformă fiscală este cea care trebuie făcută şi cea care a fost asumată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

“Am avut o discuţie foarte serioasă în Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal în momentul în care preşedintele partidului şi primul ministru al Guvernului, domnul Nicolae Ciucă, a venit cu înţelegerea la care s-a ajuns cu PSD-ul, în care, sigur, măsurile cunoscute, nu? Iar eu am venit şi am întrebat şi am ridicat următoarea problemă: Ceea ce facem acum este parte a reformei fiscale care trebuie făcută în România şi la care ne-am angajat prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, program care asigură României undeva 29 miliarde de euro şi răspunsul a fost da? Este ceea ce putem face acum, pentru că reforma întregului sistem fiscal din România are două mari componente care sunt prevăzute clar în acel program”, a transmis Stolojan.

El a precizat că prima componentă este îmbunătăţirea colectării taxelor şi impozitelor.

“Să îmbunătăţim administrarea, să colectăm într-adevăr impozitele şi taxele care ar trebui datorate, potrivit legislaţiei actuale. De exemplu, Uniunea Europeană face evaluarea cât nu colectează fiecare ţară din TVA. România e campioană. Deci, noi nu colectăm din TVA undeva la 35 de puncte procentuale din ce ar trebui să colectăm. Asta înseamnă vreo 7 miliarde de euro. De ce nu colectăm? Din n motive, mi-e şi greu să vă spun, uneori nici nu înţeleg cum se poate aşa ceva: evaziune, problema cu cerealele pe care care le scot din ţară, le introduc din nou în ţară, e o întreagă afacere aici”, a explicat fostul premier.

El a mai afirmat că trebuie revizuit sistemul fiscal.

“A doua componentă este revizuirea sistemului fiscal, legislaţie deoarece pur şi simplu am creat atâtea excepţii fiscale pe care, dacă le calculezi, toate excepţiile, am ajuns la vreo 60 de miliarde de lei, undeva peste 12 miliarde de euro excepţiile numai. Am ajuns la situaţia incredibilă în care aproape 800.000 de angajaţi, nu că nu plătesc impozit pe venit, nu plătesc nici contribuţie de asigurări de sănătate. (…) Au pretenţia să aibe asistenţă medicală decentă la standarde europene. Nu poţi să ai o asemenea economie. O asemenea economie deja e foarte ciudată. Nu mai vorbesc că am foarte multe categorii de produse, servicii la care am cota redusă de TVA de 9 % la 5 % . Sistemul fiscal din România a devenit profund inechitabil. Aproape 800.000 de oameni nu plătesc impozit pe venit”, a afirmat Stolojan.

Întrebat dacă ar scoate aceste excepţii, fostul premier a răspuns: “Categoric. Dar Guvernul are de gând să le scoată gradual şi a început. A redus până la 30.000 salariul la care se aplică excepţia, nu era nicio limită înainte. A început, ca să spun aşa, bucăţică cu bucăţică, când aici e vorba de întregul ansamblu de rejudecat”, a precizat Stolojan.

El consideră că sistemul este ineficient şi incorent.

“Este ineficient din moment ce, iată, nu încasez atâta la TVA, ceva se întâmplă. Îmi lipsesc şapte miliarde din buget, unde sunt banii ăştia? Nu se poate ANAF-ul, Ministerul Finanţelor să nu identifice, să punem ordine aici. Este incoerent. De ce agricultorii sunt scutiţi şi nu medicii şi medicii care ne-au salvat în COVID şi pare că ne salvează din nou, dacă Doamne Fereşte, iar vine un val, de ce nu şi medicii să fie scutiţi, că şi medicii pleacă din ţară şi aşa mai departe. A devenit incoerent. De ce ăia şi nu şi ăştia?”, a afirmat fostul premier.

El a amintit că a fost lărgită sfera investiţiilor din profit.

“Poate aţi remarcat în ordonanţa asta s-a lărgit sfera investiţiilor din profit sau profitului folosit pentru investiţii, care e scutit de impozit Dacă se fac investiţii în companie, era mai limitat, echipamente IT, software, acuma s-a dat voie şi pentru utilaje tehnologice, reînnoiri de utilaje. Care e un aspect pozitiv. Reînnoiesc, da. După cum trebuie să foloseşti politica fiscală să frânezi procese negative în economie, alcool, băuturi alcoolice, băuturi cu conţinut de zahăr, carbogazoase, care se ştie că sunt novice. Dar privind în ansamblul sistemul fiscal, gândiţi-vă că avem şi alte probleme la care trebuie să ne gândim la reformă, cum stimulăm tranziţia la economia verde, cum stimulăm tranziţia la economia digitală?” a precizat Stolojan.

El s-a referit şi la ”distorsionarea economiei”.

“Vorbeam de distorsionarea economiei, vedeţi dumneavoastră, la construcţii, da, ce se întâmplă la construcţii? La construcţii, eu nu am un preţ ca la ulei, ca la motorină. Pe piaţă, fiecare construcţie are un proiect, îi face un deviz, are un deviz, care dă o valoare proiectului de construcţii care trebuie achitată. În momentul în care eu încep să dau fel de fel de facilităţi, sigur că valoarea proiectelor este alta decât ar trebui să fie. Şi te întrebi încă o dată e bine pentru economie acest lucru, noi zicem păi nu ne mai pleacă constructorii, iată că în continuare au lipsă de constructori pe piaţă”, a explicat Stolojan.