Se reiau angajările în ţară, dar şi în străinătate. Care sunt domeniile cu cele mai multe locuri de muncă disponibile

Potrivit sursei citate, cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile pentru muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (1.130), lucrător comercial (1.106), agent de securitate (757), montator subansamble (690), muncitor necalificat în industria confecţiilor (490), confecţioner cablaje auto (471), manipulant mărfuri (461).

De asemenea, din cele 20.012 de posturi vacante, declarate de către angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 1.547 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 5.051 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale, iar 8.469 sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale.

260 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

În acelaşi context, operatorii economici din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei Eures România, 260 de locuri de muncă, cele mai multe (110) în Norvegia.

În ţara nordică se caută: cercetător principal in cadrul Departamentului Smart Cities, cercetător principal în ştiinţe fizice, cercetător principal în domeniul riscului, siguranţei şi securităţii, cercetător principal în ştiinţa datelor aplicate, cercetător principal in departamentul de digitalizare centrata pe om, cercetător principal în domeniul resurselor umane şi automatizărilor, cercetător principal in cadrul realităţii virtuale şi augmentate, cercetător principal în ştiinţe fizice, bucătar, b, şofer şi asistent bucătărie, bucătar „a la carte", muncitor forestier, operator CNC, dulgher, lucrător în producţia de crabi, maseur terapeut SPA, tinichigiu auto, mecanic auto (camioane şi autobuze, mecanic auto (vehicule uşoare), cercetător principal/superior, inginer/inginer principal/operator în cadrul controlului proceselor nucleare, mecanic motociclete, ortodont şi zidar/faianţar.

Totodată, în Olanda sunt vacante 59 de posturi pentru: culegător flori, legumicultor, lucrător în ferma de vaci, culegător ciuperci, culegător căpşuni, legumicultor, culegător zmeura şi mure, respectiv culegător căpşuni, în timp ce în Malta există 53 de locuri de muncă vacante pentru însoţitori/mâncare şi băutură, şofer de maşină de mare tonaj, frizeri, ingineri de proces şi tehnicieni.

Datele ANOFM relevă faptul că în Germania sunt 16 posturi vacante (lăcătuş mecanic întreţinere şi reparaţii, electrician, mecanic, şofer camion, tehnician service, şofer profesionist).

Lista ţărilor unde se caută muncitori români mai cuprinde: Irlanda - cu zece posturi (şofer vehicul greu de transport marfă), Polonia (şapte locuri de muncă pentru: operator CNC, lăcătuş, sudor, strungar, şlefuitor), Danemarca (trei posturi pentru: digital marketing project lead (specialist marketing proiecte digitale, product owner (responsabil produs, dezvoltator software full-stack) şi Belgia (două locuri de muncă pentru bucătar şef şi şef Departament de Ştiinte Fizice Aplicate).

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES, iar cei interesaţi pentru un post în România se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro