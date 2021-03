Patronul Mobexpert şi-a cumpărat avion. Ce alţi milionari români deţin aparate de zbor

Victor Căpitanu (17%) şi Andrei Diaconescu (32%), cofondatori ai One Unied Properties, Dan Şucu (17%), Marius Diaconu (17%), acţionar în One United Properties şi proprietar Altius, jucător în domeniul medicinei veterinare, şi un offshore din Cipru (17%) s-au asociat într-o firmă care are ca obiect de activitate transportul aerian de pasageri, scrie economica.net