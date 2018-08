Olguţa Vasilescu: Este nevoie de doar 15 miliarde de lei pentru a susţine noua lege a pensiilor în 2022. Ce pensii pot ajunge la 8.100 lei

"Explicaţia este simplă: se estimează, în paralel, o creştere a încasărilor la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, generată de creşterea salariilor, a numărului de angajaţi, dar şi a gradului de colectare, ca urmare a întoarcerii sarcinii fiscale. În cifre, încasările sunt estimate, pentru anul 2022, la 99,7 miliarde lei, faţă de 58,9 miliarde în anul 2018. Estimările de venituri au fost calculate prin amendarea cifrelor din Strategia Fiscal-Bugetară, în raport cu execuţia bugetară a anului 2018, care indică o creştere a veniturilor faţă de cele estimate (cu 3,5 miliarde de lei)", a afirmat Vasilescu, în conferinţa de presă susţinută vineri, a doua zi după ce liderul PSD LIviu Dragnea prezentase la TV proiectul noii legi a pensiilor.

Potrivit acesteia, la fel ca şi în cazul transferului contribuţiilor, "în pofida celor care s-ar fi bucurat, parcă, de o nereuşită a sa", acesta a dus la înjumătăţirea deficitului în sistemul public de pensii.

"Ţin, de asemenea, să vă reamintesc că un factor foarte important este şi acela că, în 2017 şi 2018, după foarte mulţi ani, numărul angajaţilor l-a depăsit pe cel al pensionarilor", a mai arătat ministrul Muncii.

Exemple de calcul al pensiei

Olguţa Vasilescu a prezentat şi câteva exemple de pensii ce urmează a fi primite, după intrarea în vigoare a noii legi.

Exemplul numărul 1: Doi medici, bărbat şi femeie, cu stagiul realizat de 37 de ani, în care bărbatul are o pensie de 1980 lei, iar femeia de 2310 lei

O femeie şi un bărbat de profesie medici cu stagiul realizat de 37 de ani, bărbatul are în prezent o pensie de 1980 lei, iar femeia de 2310 lei. În anul 2021 după ce se va aplica noua formulă ambii vor ajunge să aibă o pensie de 4725 lei. În cazul în care Guvernul ar fi mers pe actuala legislaţie şi ar fi majorat în plus doar punctul de pensie, conform programului de Guvernare, pentru bărbat ar fi rezultat o pensie de 3375 lei, iar pentru femeie de 3938 lei. Viitoarea lege le permite să primească o sumă egală dacă au lucrat acelaşi număr de ani în aceeaşi profesie şi au cotizat egal.

Exemplul numărul 2: Trei profesori, două femei şi un bărbat, cu acelaşi stagii diferite

Două femei şi un bărbat sunt profesor. Prima femeie are un stagiu complet de 26 de ani, un stagiu realizat de 35 de ani şi o pensie în plată de 1650 lei. A doua femeie care a ieşit la pensie cu un stagiu complet de 30 de ani, care are un stagiu realizat tot de 35 de ani are acum o pensie de 1463 lei, cu 200 lei mai puţin decât cealaltă femeie deşi au lucrat acelaşi număr de ani.

Bărbatul cu stagiul complet de 35 de ani, cu aceeaşi vechime în muncă de 35 de ani, ca celelalte femei, are în prezent o pensie de 1.254 lei. Pensia celor trei va creşte etapizat până în 2021 adăugânduli-se anual creşterea punctului de pensie, dar pe noua formulă vor ajunge să aibă o pensie egală de 3.000 lei.

Exemplul numărul 3: Două femei de profesie funcţionar care au ieşi la pensi în ani diferiţi

Două femei funcţionar-contabil au realizat un stagiu egal de 33 de ani, dar au ieşit la pensie în ani diferiţi. Una are în plată suma de 1.144 lei, iar alta de 990 lei. În 2021 ambele vor avea suma de 1950 lei după ce li s-a aplicat formula de calcul.

Exemplul numărul 4: Un bărbat şi o femeie care sunt profesori universitari dar au acelaşi număr de puncte

Doi profesori universitari, bărbat şi femeie au acelaşi număr de puncte de 108. Bărbatul are în prezent o pensie de 3630 lei, femeia are 4180 lei. În 2021, după ce se aplică formula de calcul, vor avea o pensie de 8100 lei.

Ministrul Muncii a precizat că este exclus să se proroge unele termene de creştere a pensiilor, dacă încasările nu sunt la nivelul estimat.

"Exclus (să se proroge n.r.) Eu cred că plata pensiilor şi salariilor este prioritară. Haideţi să nu ne comparăm cu cei care au guvernat România până în 2012", a spus Lia Olguţa Vasilescu.

Potrivit acesteia, în septembrie proiectul va fi trimis la Guvern, în vederea avizării de celelalte ministere, urmând în final să ajungă în Parlament. Ea crede că, dacă legea va fi atacată la Curtea Constituţională, în luna decembrie va fi trimisă la promulgare.