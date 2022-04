Dan Vîlceanu îşi dă demisia din funcţia de ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene

„În urmă cu aproximativ o oră, după şedinţa de Guvern, mi-am înaintat demisia”, a anunţat, miercuri, Dan Vîlceanu, într-o conferinţă de presă.

Dan Vîlceanu a anunţat, sâmbătă, că va discuta cu premierul Nicolae Ciucă pentru a îşi înainta demisia din funcţia de ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Oficialul a demisionat şi din funcţia de secretar general al PNL, după ce Florin Cîţu a renunţat la funcţia de preşedinte al formaţiunii.

„În urmă cu aproximativ o ora, după sedinţa de Guvern, mi-am înaintat demisa premierului Nicolae Ciucă aşa cum am anunţat şi în urmă cu câteva zile de la sediul PNL. (...) Aş vrea să mulţumesc turor colegilor şi profesioniştilor de la Ministerul Investiţilor şi Proiectelor Europene pentru această perioadă în care am lucrat împreumă şi am reuşit să punem în aplicare câteva lucruri importante. Acest Minister are nevoie să fie în continuare consolidat şi să primească şi alţi oamenii , alţi profesionişti care pot aduce un plus în ceea ce înnseană absorbţia în următorii ani. (...) Sunt necesare câteva consolidări ale structurii de personal mai ales în ceea ce priveşte PNRR, dar şi partea de programe operaţionale viitoare.”, a transmis Dan Vîlceanu.