Cîţu: Vă promit că după alegerile parlamentare vom ridica barierele puse capitalizării firmelor româneşti

”Vă promit că, imediat după ce se va schimba majoritatea parlamentară, vom anula acele bariere puse în Parlament care opresc capitalizarea companiilor româneşti”, a afirmat Cîţu, urând BVB ani mulţi de funcţionare în continuare, ”dar mai profitabili”.

”Ce an aţi avut! Un an în care aţi trecut la statutul de piaţă emergenţă, un an fantastic, şi sărbătoriţi 25 de ani de piaţă de capital în România. Nu puteau mai bine să se alinieze astrele”, a afirmat, vineri, la evenimentul de marcare a 25 de ani de la redeschiderea BVB.

Ministrul a făcut referire la perioada dificilă pe care o traversează economia.

”O perioadă dificilă, o perioadă în care am fi putut face mai mult dacă nu eram blocaţi din Parlamentul României. Vă promit că, imediat după ce se va schimba majoritatea parlamentară, vom anula acele bariere puse în Parlament care opresc capitalizarea companiilor româneşti pe piaţa de capital”, a mai afirmat Cîţu.

Acesta a vorbit şi despre planul de dezvoltare a pieţei de caital.

”Împreună cu ASF ştiţi că lucrăm la un plan de dezvoltare a pieţei de capital. Trebie să identificăm acele bariere în legislaţie, în economie, care au făcut ca piaţa de capital să nu funcţioneze la potenţialul maxim. Trebuie să identificăm unde sunt problemele. Astăzi sunt aici să vă spun că, dacă acele bariere sunt legate de fiscalitate, le vom elimina. Dacă este nevoie vom face acest lucru pentru a susţine piaţa de capital. Este nevoie de această sursă alternativă de finanţare”, a mai promis ministrul Finanţelor.

Acesta a urat succes BVB în continuare.

”Vă doresc încă pe atât, dar mult mai profitabil”, a conchis Cîţu.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) celebrează în acest an 25 de ani de la redeschidere. Instituţia bursei de valori a fost restabilită în anul 1995, iar pe 20 noiembrie au fost realizate primele tranzacţii.

În prima şedinţă au fost realizate 45 de tranzacţii, cu volum total de 905 acţiuni, care au aparţinut unui număr de 6 companii listate.

Un sfert de secol mai târziu, bursa românească este transformată fundamental. În prezent, la BVB sunt 352 de companii listate pe segmentul principal şi Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) şi se tranzactionează zilnic, în medie, peste 42 milioane de acţiuni.