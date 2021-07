ADR: Doar platformele private de plăţi care respectă standardele de securitate cibernetică se pot interconecta cu Ghişeul.ro

„Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) deschide platforma Ghişeul.ro pentru interconectări cu platforme private de plăţi şi servicii. Ghişeul.ro beneficiază de un cadru legislativ actualizat, de creşterea numărului de servicii publice şi a tipurilor de plăţi disponibile în platformă, iar ADR consideră că în acest moment – pentru a uşura şi mai mult posibilitatea cetăţenilor de a relaţiona online cu instituţiile – este oportun ca Ghişeul.ro să se interconecteze cu platforme private, cu respectarea unor condiţii prealabile.”, transmite ADR.

„Ghişeul.ro este livrabilul cel mai de succes al ADR. Rezultatele platformei nu se bazează doar pe numărul de utilizatori. Foarte importante sunt şi serviciile publice pentru care se pot face plăţi fără crearea unui cont.

Comparativ cu perioada aprilie-iunie din 2020, am înregistrat în acest an o creştere de 228% a numărului de tranzacţii şi de 195% a valorii sumelor plătite prin Ghişeul.ro. De aceea, am hotărât să ducem Ghişeul.ro la nivelul următor, permiţând interconectarea platformelor private de plăţi şi servicii cu Ghişeul.ro. Prin diversificarea opţiunilor de plată, aducem Ghişeul.ro tot mai aproape de cetăţean”, a spus Octavian Oprea, preşedintele ADR.

Astfel, pentru interconectare, este absolut necesar ca platformele private să respecte standarde stricte de securitate cibernetică şi protecţie a datelor.

Totodată, pentru acceptarea interconectării cu Ghişeul.ro, ADR solicită platformelor private de plăţi să transmită următoarele documente: audit de securitate a aplicaţiei; audit de conformitate cu Directiva NIS (UE) 2016/1148 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi a sistemelor informatice în Uniune, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice; audit de conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

ADR a implementat deja un proiect de interconectare a Ghişeul.ro cu o platformă lansată de dezvoltatori IT români, potrivit comunicatului.

Autoritatea pentru Digitalizarea României continuă demersurile pentru interconectarea cu alte platforme şi aplicaţii ce beneficiază de un număr mare de utilizatori, conform sursei.

Astfel, în ceea ce priveşte înregistrarea unor noi platforme şi instituţii, precum şi diversificarea plăţilor şi serviciilor oferite, Autoritatea pentru Digitalizarea României depune eforturi constante prin iniţierea unor campanii de informare, prin toate mijloacele de comunicare disponibile, a tuturor instituţiilor direct beneficiare ale funcţionalităţilor sistemului Ghişeul.ro, se precizează în comunicat.