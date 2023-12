SGR, primul pas spre circularitate: Peste 65.000 de operatori economici au fost înregistrați

SGR este cel mai bun lucru care s-a întâmplat în materia circularităţii, a reciclării şi a gestionării responsabile a deşeurilor în România, în ultimii 30 de ani, spune Mircea Fechet.

„Probabil că puţini înţeleg, punându-se în locul meu, un astfel de sentiment, precum cel pe care l-am avut atunci când am pus pentru prima oară un PET într-un astfel de RVM şi am primit primul tichet de 50 de bani, care pentru mine înseamnă foarte mult şi pe care probabil că îl voi păstra multă vreme de aici încolo. A fost un moment important pentru mine şi un moment important pentru modul în care gestionăm ambalajele de deşeuri în România. Cred că nu exagerez când spun că este cel mai bun lucru care s-a întâmplat în materia circularităţii, a reciclării, a gestionării responsabile a deşeurilor în ultimii 30 de ani în ţara noastră. Încerc să rămân cu picioarele pe pământ, încerc să înţeleg şi mai bine în fiecare zi ce mai avem de făcut, pentru că nu o dată am spus faptul că munca grea de azi încolo începe. Sistemul va avea nevoie de un timp sper nu prea îndelungat de aşezare, timp în care producătorii mai mici, care se descurcă mai greu, se adaptează mai uşor la elementele de noutate”, a spus Fechet.

Ministrul de resort a subliniat că are încredere în consumatorii români că vor contribui la atingerea ţintelor de reciclare şi de a avea un mediu mai curat.

„Nu în ultimul rând, cetăţenii României care, dincolo de faptul că se vor bucura de un mediu mai curat şi vor păstra doar ca amintire acele imagini cu becurile din lacurile României, cu PET-urile din natură, din păduri şi din râurile noastre, vor fi nevoiţi să întreprindă activităţi suplimentare, respectiv acea activitate de a se întoarce la magazin nu cu sacoşa goală, ci cu o sacoşă plină cu PET-uri, cu sticle sau cu doze de aluminiu. Am foarte mare încredere în dorinţa românilor de a avea un mediu mai curat, de a se asigura că cea mai mare parte din cele şapte miliarde de ambalaje vor ajunge acolo unde le e locul, respectiv în fabricile de reciclare şi vor susţine acest demers. În continuare, încerc să păstrez un dialog direct şi constant, atât cu conducerea companiei RetuRO, cât şi cu comercianţii şi cu producătorii din România, pentru ca în situaţia în care suntem nevoiţi să facem mici ajustări sau să luăm decizii în timp real să fim bine coordonaţi şi să putem să facem acest lucru”, a apreciat demnitarul.

Potrivit oficialului, un scop de bază este ca, la 30 iunie 2024, pe rafturile magazinelor să fie comercializate numai băuturi în ambalaje SGR.

„Eu sunt optimist şi cred că, deşi ne-am mai relaxat puţin acum că merg şi RVM-urile, merge şi sistemul IT, am inaugurat deja un prim centru de sortare şi de numărare şi tot ceea ce ne trebuie să spunem e că sistemul s-a născut cu bine. Înţeleg că urmează o perioadă în care trebuie să fim extrem de precauţi. N-aş numi o perioadă critică, dar cred că viitoarele săptămâni şi viitoarele luni sunt vitale. Ceea ce îmi doresc este ca, la 30 iunie (2024 - n. r.), rafturile magazinelor să fie pline cu băuturi în ambalaje SGR, centrele de colectare, centrele de sortare şi de numărare să fie funcţionale şi să avem deja primele cifre care să demonstreze eficienţa acestui sistem. Performanţa pe care o aşteptăm de la sistem este de a colecta cel puţin 65% din ambalajele puse pe piaţă, ambalajele SGR, în 2024, peste 80% în 2025 şi peste 90% în 2026, urmând să păstrăm acest ritm pe întreaga durată de viaţă a sistemului. Sunt nişte ţinte extrem de ambiţioase din punctul meu de vedere, dar în acelaşi timp sunt ţinte pe care eu le consider a fi realizabile, chiar dacă, raportându-ne la dezastrul pe care astăzi îl vedem în modul în care ne îndeplinim ţintele de colectare separată, pare că pasul înainte pe care îl facem este extrem de mare, dar rămân în continuare optimist”, a susţinut Mircea Fechet.

Companiile încă semnează contracte cu RetuRO

Peste 65.000 de operatori economici s-au înregistrat în platforma Sistemului Garanţie-Returnare (SGR), iar momentan continuă semnarea contractelor, a afirmat, miercuri, la o conferinţă de specialitate, Gemma Webb, director general şi preşedintele Directoratului RetuRO, compania care administrează SGR.

„Când mă uit înapoi, îmi dau seama că timpul a trecut foarte repede. Suntem acolo unde plănuiam să fim într-un proiect atât de complex. Avem piloni diferiţi, cum ar fi sistemul IT sau pornirea facilităţilor. Prima facilitate a fost deja lansată în judeţul Cluj, iar următoarea va fi deschisă în Timiş, în curând. De asemenea, avem peste 65.000 de operatori economici înregistraţi pe platformă, iar momentan se semnează contracte. În plus, avem peste o mie de producători şi importatori care au semnat contractele specifice şi aceştia îşi înregistrează produsele în sistem. Deci, fiecare element funcţionează, se mişcă, însă va dura un timp. Începem cu un sistem care, în decembrie şi în ianuarie, va fi testat. Pe măsură ce vedem problemele şi erorile care apar, le vom rezolva, ca să mergem mai departe. Cel mai important lucru este că ne concentrăm pe beneficii şi acesta este beneficiul pe care îl aducem României, în lunile următoare”, a spus Webb.

SGR a fost implementat în România începând cu data de 30 noiembrie 2023, moment din care românii vor plăti o garanţie de 50 de bani când vor cumpăra o băutură îmbuteliată (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase) de la un comerciant. Ulterior, după golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianţi şi va primi înapoi, pe loc, valoarea garanţiei plătite iniţial, fără a fi condiţionat de prezentarea bonului fiscal.

RetuRO Sistem Garanţie Returnare este o companie care funcţionează pe principiul „not for profit”, ceea ce înseamnă că eventualul profit realizat în urma colectării de ambalaje de băuturi va fi reinvestit, exclusiv, în dezvoltarea SGR.

Compania a fost creată de un consorţiu de trei acţionari privaţi: Asociaţia Berarii României pentru Mediu (30%), Asociaţia Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) şi Asociaţia Retailerilor pentru Mediu (20%) şi un acţionar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (20%).

Publicaţia Green Report a organizat, miercuri, conferinţa cu tema „Managementul deşeurilor: SGR funcţional în România”, în cadrul căreia se discută despre provocările şi oportunităţile aduse de implementarea Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR) în România, la doar câteva zile de la debutul din 30 noiembrie.