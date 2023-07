Top 10 al celor mai valoroase mărci de lux: Pe ce locuri sunt Chanel, Dior și Louis Vuitton

Valoarea cumulată a primele 10 branduri de lux la nivel global a scăzut cu doar 4%, comparativ cu o scădere medie de 20% a valorii brandurilor din Top 100, potrivit raportului Kantar BrandZ.

Louis Vuitton rămâne cel mai valoros brand de lux din lume pentru al 18-lea an consecutiv. Gigantul francez a deținut această poziție de la prima ediție a clasamentului global Kantar BrandZ, singurul brand cu aceasta performanță dintre toate sectoarele analizate. Cu o creștere de 0,4%, Louis Vuitton a atins o valoare a mărcii de 124,8 miliarde de dolari, față de 124,3 miliarde de dolari anul trecut. În Top 10 branduri de lux i se alătură alte cinci mărci franceze, inclusiv Dior, care a fost marca de lux cu cea mai rapidă creștere, având o îmbunătățire a valorii sale financiare de 9%.

În timp ce criza globală legată de costul vieții continuă, raportul evidențiază modul în care mărcile de lux reușesc să își valorifice capitalul de marcă și puterea lor de a susține o poziționare de preț Premium, în moduri în care puține alte mărci o pot face – dovedindu-se astfel mai reziliente în aceste perioade complicate. Drept dovadă, valoarea cumulată a primele 10 branduri de lux la nivel global a scăzut cu doar 4%, comparativ cu o scădere medie de 20% a valorii brandurilor din Top 100. În timp ce clasamentul primelor 10 branduri de lux rămâne în mare parte neschimbat, Louis Vuitton, Hermès și Chanel și-au îmbunătățit poziția în clasamentul general BrandZ Top 100 Cele mai valoroase mărci globale realizat de Kantar.

Martin Guerrieria, Coordonatorul BrandZ de la Kantar, a comentat: „În vremuri cu instabilitate economică, brandurile de lux au oferit alinare, confort și continuitate consumatorilor cu mai multe resurse financiare. Dar, în același timp, sunt o sursă de inspirație pentru consumatorul de nivel mediu. Brandurile de lux știu cum să-și valorifice atuurile distinctive de marcă astfel încât să stimuleze vânzările – de la produse cosmetice la prețuri accesibile, la poșete emblematice, logo-urile lor se întrepătrund cu ideile pe care le au majoritatea oamenilor despre calitate și succes, ajutându-le astfel pe branduri să traverseze cu bine perioadele de fluctuații ale pieței.”

Kantar BrandZ - Top 10 Cele mai valoroase branduri globale de lux în 2023



Alte concluzii importante pentru sectorul de lux, reieșite din raportul global Kantar BrandZ, includ:

• În ciuda vânzărilor mai mici în 2022, China este în continuare cea mai mare piață pentru mărcile de lux.

• Hermès rămâne al doilea cel mai valoros brand de lux din clasament, în ciuda faptului că nu are un ambasador al mărcii. Succesul său se bazează pe calitatea produselor cel mai bine vândute (hero-products), cum ar fi geanta Birkin.

• Dior și Chanel s-au alăturat Louis Vuitton ca fiind singurele mărci de lux care au crescut în valoare în clasamentul din acest an. Dior, cu o valoare totală a mărcii de 11,4 miliarde de dolari, este în creștere cu 9% de la an la an. Chanel, cu o valoare totală a mărcii de 56,0 miliarde de dolari, și-a mărit valoarea mărcii cu 6% față de 2022.

• Sustenabilitatea a fost un subiect important pentru multe branduri de lux. S-au înregistrat progrese vizibile, mărcile de lux dezvoltând parteneriate și tehnologii inovatoare menite să le ajute să se diferențieze și pe acest teritoriu, dincolo de neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon și de ambalajele durabile care sunt deja factori de igienă. Această abordare a contribuit, de asemenea, la sporirea valorii mărcilor. Ca exemple, ar fi colaborarea Chanel cu artizanii locali înainte de prezentările regionale de modă sau lansarea hub-ului de modă circulară al celor de la Gucci împreună cu Kering.

Martin Guerrieria concluzionează: "Cele mai performante mărci de lux din clasamentul din acest an au fost susținute de un capital de marcă puternic, ceea ce a condus la câștiguri mai mari și mai rapide pentru proprietarii și acționarii brandurilor. Continuarea investițiilor în activități de marketing la cel mai ridicat nivel joacă un rol critic pentru mărcile de lux. Cele mai valoroase branduri de lux la nivel mondial arată că succesul rămâne posibil pentru mărci, în ciuda contextului volatil de acum și dovedesc că și brandurile cu prețuri mult mai mari pot continua să crească, cu strategia și monitorizarea potrivite."