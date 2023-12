Salariul minim ar putea ajunge la 3.700 de lei de la 1 iulie 2024: Patronatele nu sunt de acord

Guvernul a propus, la întâlnirea cu sindicatele şi patronatele din cadrul Consiliului Naţional Tripartit, creşterea salariului minim pe economie de 3.300 de lei la 3.700 de lei, de la 1 iulie 2024.

În același timp, patronatele propun o majorare la 3.500 de lei de la data de 1 iulie 2024 ca de abia din ianuarie 2025 venitul minim pe economie să fie majorat la 3.700 de lei, iar sindicaliștii susțin că majorarea necesară pentru un stil de viață decent este de 3.800 de lei, cerând ca acest lucru să se întâmple de la data de 1 martie 2024.

Precizările au fost făcute de preşedintele Consiliului Naţional al IMM-urilor, Florin Jianu, la finalul reuniunii Consiliului Naţional Tripartit, desfăşurată sub coordonarea premierului Marcel Ciolacu.

„Propunerile pe care noi le-am făcut în acord cu patronatele, atât Consiliul Naţional al IMM-urilor, cât şi Concordia, au fost ca această creştere a salariului minim pe economie să fie făcută în două etape, 3.500 de lei de la 1 iulie 2024 şi 3.700 de lei de la 1 ianuarie 2025. Sindicatele au venit cu o propunere de creştere de 3.800 de lei, iar Guvernul a venit cu o propunere de 3.700 de lei, deci de la 3.300 de lei la 3.700 de lei de la 1 iulie 2024. Pentru industria agroalimentară să rămână un nivel comun al salariului minim pe economie de 3.700 de lei şi să nu umble la salariul minim pe economie pentru construcţii, pentru că ei au un salariu diferenţiat la 4.500 de lei. Deci, acestea au fost propunerile pe masă. Vom vedea care este decizia Guvernului, decizia este a Guvernului, nu a noastră”, a declarat Florin Jianu.

Totodată, el a explicat că patronatele au cerut ca scutirea de impozit aplicată pentru suma de 200 de lei pentru cei cu salariul minim să rămână în vigoare, atât pentru cele şase luni până la următoarea mărire a salariului minim pe economie, cât şi să fie inclusă în următoarea mărire.

Jianu s-a referit şi la solicitările privind alocările de fonduri pentru IMM-uri din bugetul pe anul viitor.

„Ei sunt în analize, am avut această discuţie astăzi pentru că se construieşte bugetul de stat şi atunci trebuie să ia o decizie. O să ia o decizie în zilele următoare. Bugetul, am înţeles că se pune astăzi în transparenţă decizională, noi am cerut câteva lucruri, să fie o alocare consistentă pentru mediul de afaceri, am înţeles că este o creştere de 12% a bugetului, privind IMM-urile. Nu am primit un răspuns foarte clar, dar credem şi sperăm şi o să fim atenţi la construcţia bugetului, că o să existe sume pentru startup-uri, pentru IMM-uri, pentru nivelul de garanţii pentru anul viitor, pentru că dacă vom discuta de taxe şi impozite şi nu discutăm şi de reconstrucţia şi de susţinerea mediului de afaceri nu cred că suntem într-un trend bun”, a declarat Jianu.

La rândul său, Marius Sepi, reprezentantul Sindicatului Naţional Forţa Legii, a declarat că în plus faţă de propunerea de creştere a salariului minim la 3.800 de lei de la 1 iulie s-a venit şi cu propunerea privind reducerea cu 5% a impozitării pe salarizare.

„Am primit oferta Guvernului, de 3.700 de lei, începând cu luna iulie, solicitarea confederaţiilor sindicale a fost de 3.800 de lei, începând cu luna martie. Ca reprezentant al Confederaţiei Meridian am cerut ceva în plus, 3.800 de lei luna martie şi reducerea cu 5 procente a impozitării pe tot ce înseamnă salarizare. Asta înseamnă un 300 de lei net, la banii actuali, pentru salariaţii din România care lucrează pe minimul pe economie. Bineînţeles că Guvernul va decide care va fi forma agreată. Noi nu acceptăm oferta celor de la patronate cu 3.500 şi 3.700 de lei, pentru că nivelul de trai, ştiţi cu toţii, a scăzut foarte mult în România”, a declarat Marius Sepi.