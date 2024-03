Românii, din ce în ce mai interesaţi de vacanţe în Cuba, Maldive, Jamaica și Qatar FOTO

Cererea de vacanţe a românilor pentru destinaţii precum Cuba, Maldive, Jamaica şi Qatar este în creştere, spun reprezentanţii marilor lanţuri hoteliere din aceste ţări.

Aflați la București, pentru a participa la cea de-a doua ediție a evenimentului Eturia Partners Event, reprezentanții unor importante lanțuri hoteliere din destinații exotice precum Maldive, Cuba, Jamaica, Republica Dominicană sau Qatar au ajuns la concluzia că piața de turism autohtonă are din ce în ce mai mult potențial în contextul dublării cererilor de vacanțe exotice în ultimii doi ani.

Reprezențanții oficiilor de turism prezente la București au recunoscut că românii sunt o categorie de turiști foarte ofertantă și că numărul acestora crește an de an, asemenea cu cel din țări recunoscute la nivel internațional ca fiind generatoare de turiști.

“Suntem cu adevărat bucuroși să vedem că eforturile noastre de a face Jamaica mai vizibilă și mai accesibilă în România dau roade și suntem foarte încântați să oferim ospitalitatea noastră jamaicană acestei minunate piețe emergente. Jamaica este cunoscută în întreaga lume ca țara Reggae-ului și a Ritmului, dar suntem bucuroși să observam ca aceasta destinație este apreciată din mult mai multe puncte de vedere de către români”, a afirmat Chevannes Barragan De Luyz, Business Development Manager Jamaica Tourist Board.

„Recunoaștem importanța pieței din România și observăm faptul că aceasta este în plină dezvoltare, prin urmare suntem încrezători că turiștii români vor ajunge în scurt timp să descopere frumusețile Qatarului. În sprijinul acestui demers vin atât campaniile de promovare pe care Biroul de turism Qatar le face în România, dar și relațiile comerciale solide datorate zborurilor directe ale Qatar Airways între cele două state. Prin aceste zboruri directe către Doha, ne propunem nu numai să facilităm traficul de business, ci să prezentăm și atracțiile țării în vederea promovării turismului. Strategia statului Qatar, în materie de dezvoltare a turismului, este ca până în 2030, țara să atingă o țintă de sosiri de turiști de 6 milioane de persoane” a declarat Zeynep Damla Bayik, Regional Manager QATAR Tourism Board.

Sorin Stoica, CEO-ul agenției de turism Eturia consideră că este important să pună la dispoziția românilor destinații și hoteluri dintre cele mia variate, deoarece în fiecare an cererile turiștilor români devin din ce în ce mai sofisticate, iar dorința lor de descoperire a devenit și mai puternică 4 ani după pandemie.

“ Am ajuns în acest moment la peste 150 de destinații în portofoliu, 1000 de hoteluri direct contractate în toată lumea, peste 300 de parteneri locali și zeci de proiecte lucrate cu autorități de turism de pe mai multe continente. Când am tras linie, ne-am gândit că ar fi benefic pentru turiștii români să extindem beneficiile acestor parteneriate către toată piața de turism din România și am decis să organizăm acest tip de întâlniri deoarece piața din țara noastră devine, în fiecare an, mai atractivă pentru jucătorii din turism de peste hotare,” declară acesta.