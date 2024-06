România, prima în UE în investigarea fraudelor cu fonduri europene. Raport OLAF 2023

România se află în fruntea Uniunii Europene în privința numărului de investigații deschise de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în legătură cu fraudarea fondurilor europene, conform raportului pentru 2023. Cu 16 investigații în curs, țara noastră conduce acest clasament, urmată de Bulgaria și Ungaria.

Printre dosarele majore se numără o fraudă informatică internațională în valoare de 15 milioane de euro, implicând multiple entități din Cipru, Cehia, Malta, Monaco și SUA, care au utilizat facturi false pentru a sifona fonduri UE destinate proiectelor IT, finanțate de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru a sprijini inovarea și a crește productivitatea, conform G4Media.

În 2023, OLAF a încheiat investigația financiară complementară și a recomandat recuperarea sumei de 15 milioane de euro către bugetul UE. Această sumă reprezintă contribuția totală a Uniunii Europene la proiectul investigat, în care s-au descoperit fraudă și utilizare incorectă a fondurilor destinate proiectelor IT. Însă, ancheta penală a Parchetului European (EPPO) este în curs de desfășurare. Anul trecut, în noiembrie, au fost făcute 38 de percheziții domiciliare și ale sediilor. A fost descoperită o mare cantitate de probe, inclusiv date stocate pe dispozitive IT.

OLAF a abordat și protecția mediului, colaborând cu autoritățile locale din România într-o operațiune care a dus la confiscarea a 353 de litri de insecticid, evaluat la aproximativ 100.000 EUR.

În 2023, OLAF a contribuit la demontarea unei rețele infracționale care producea și introducea în contrabandă țigări ilicite în Europa, cu originea în Spania și legături extinse în Polonia, România, Grecia, Italia, Slovacia și Ucraina. OLAF a coordonat schimbul de informații între autoritățile naționale competente, accelerând investigația prin analize, sprijin tehnic și adoptarea unei strategii comune.

Activitatea OLAF în 2023

În 2023, OLAF a avut o activitate intensă de investigare, s-a descoperit că trebuie să se recupereze peste 1 miliard EUR, fonduri fraudate din bugetul UE.

De asemenea, au fost împiedicate cheltuieli necuvenite în valoare de 209,4 milioane EUR și au fost închise 265 de investigații. OLAF a deschis 190 de noi investigații în urma a 1 178 de analize preliminare și a transmis 79 de cazuri de infracțiuni potențiale către Parchetul European (EPPO).

„În 2023, am combătut frauda pe toate fronturile. Acest raport conține numeroase exemple de cazuri în care OLAF și partenerii săi au colaborat pentru a contribui la protejarea intereselor financiare ale UE, a cetățenilor, a economiei și a statului de drept în Uniune. Pe lângă mandatul de investigare independent, OLAF are un rol important în materie de politici – în 2023, OLAF a coordonat noul plan de acțiune al strategiei antifraudă a Comisiei Europene. Deoarece credem că prevenirea rămâne cel mai eficace instrument de combatere a fraudei. Odată cu prezentarea acestui raport, OLAF își aniversează 25 de ani de existență. În această perioadă, OLAF a identificat miliarde de euro care, în alte condiții, ar fi putut fi pierdute din cauza fraudei și a neregulilor. Este important să se sublinieze că niciuna dintre realizările din raport sau din ultimii 25 de ani nu ar fi fost posibilă fără activitatea desfășurată de personalul OLAF. Investigatorii, experții IT, analiștii criminaliști, analiștii de date, avocații, experții juridici și experții în politici sunt cel mai valoros atu al OLAF.”, a transmis Directorul general al OLAF, Ville Itälä, potrivit unui comunicat de presă al Oficiului de Luptă Antifraudă.

Activitatea OLAF a inclus urmărirea ilegalităților în domeniile migrației, falsificării, fraudelor vamale și implementarea măsurilor de apărare comercială și a sancțiunilor UE în sprijinul Ucrainei.