România a produs o cantitate mai mică de țiței în primele șapte luni ale anului

Țara noastră a realizat o producție de 4,3% mai mică în primele șapte luni ale anului acesta, comparativ cu o perioadă similară a anului trecut, cantitatea totală fiind cu 73.700 tep mai mică comparativ cu cea înregistrată în decursul anului 2022, potrivit celor mai recente date centralizate de către Institutul Național de Statistică (INS).

De asemenea, și importurile de țiței realizate de țara noastră au scăzut, pe lângă producția proprie de petrol. Importurile de ţiţei s-au ridicat, în perioada ianuarie-iulie 2023, la 4,42 milioane tep, fiind cu 332.800 tep (-7%) sub cele consemnate în primele şapte luni din 2022.

Conform ultimei Prognoze a echilibrului energetic, publicate de CNSP, producţia de ţiţei este preconizată în 2023 la 3,050 milioane tone echivalent petrol (minus 2,3% comparativ cu 2022).

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză semnalează că producţia de ţiţei a României se va situa pe o traiectorie descendentă în perioada 2023-2026, cu un ritm mediu anual de -2,2%, consecinţă a declinului natural al zăcămintelor şi menţinerii unităţilor existente de producţie.

Astfel, în 2024 aceasta va fi de 2,98 milioane tep, cantitatea totală fiind cu 2,3% faţă de anul anterior, în 2025 se estimează ca producția să fie de de 2,91 milioane tep, cu 2,3% mai puțin decât în anul precedent şi în 2026 se estimează o producție de 2,855 milioane tep, cu 2% mai mică comparativ cu cea realizată în anul anterior.

Pe de altă parte, importul de ţiţei va creşte în perioada menţionată cu un ritm mediu anual de 4,1%. Pentru 2023 sunt estimate importuri de 9,215 milioane tep, depășind cu 5,1% cantitatea importată faţă de anul anterior, pentru 2024 de 9,65 milioane tep, cu un plus de 4,7%, pentru 2025 de 10 milioane tep, cu un plus de 3,6% şi pentru 2026 de 10,3 milioane tep, cu un plus de 3%.