Retailerii de modă din mall-uri au întrecut mărcile de lux

Coșul de acțiuni care grupează retailerii modă de clasă medie a depășit în mod semnificativ performanțele mărcilor de lux în ultimul an (11% față de -8%), potrivit unei ample analize de piață.

Cu sezonul podiumurilor europene debutând vineri cu Săptămâna Modei de la Londra, o nouă cercetare a platformei de tranzacționare și investiții eToro arată că mărcile de modă care se adresează consumatorilor obișnuiți par să aibă o revenire pe piețele financiare față de cele de lux, după mai mulți ani de declin.

eToro a analizat performanța a zece dintre cei mai mari retaileri de modă de lux și din clasa medie din Marea Britanie și Europa, în funcție de capitalizarea de piață, pentru a construi două coșuri de acțiuni cu ponderi egale - unul pentru acțiunile din clasa medie si unul pentru acțiunile de lux.

Datele arată că, în ultimii cinci ani, acțiunile de lux au depășit în mod semnificativ performanțele acțiunilor de modă de clasă medie, generând randamente de peste patru ori mai mari (76% față de 16%). De asemenea, coșul mărcilor de lux depășește cu mult performanța principalilor indici globali, generând randamente duble față de Stoxx 600 în ultimii cinci ani și de patru ori față de FTSE 100 (a se vedea tabelul 1).

În ultimul an, însă, tendința a început să se inverseze. Coșul acțiunilor reprezentând mărcile de fashion din clasa medie (de obicei cele prezente în mall-uri) a crescut cu 11% față de acum 12 luni, în timp ce coșul mărcilor de lux a scăzut cu 8% - ambele înregistrând însă performanțe inferioare indicilor Stoxx 600 (+14%) și FTSE 100 (+14%) în această perioadă.

Proprietarul Zara a avut profit record

În fruntea redresării comerțului cu mărci de clasa medie din Marea Britanie se află Next, cu un preț al acțiunilor în creștere cu 44% în ultimul an, datorită creșterii constante a veniturilor și achizițiilor inteligente (a se vedea tabelul 2). Cel mai mare retailer de modă din lume și proprietarul Zara, Inditex, și-a recompensat, de asemenea, acționarii (având o creștere de 36% într-un an), compania înregistrând recent profituri record. Alte companii cu performanțe solide sunt ABF, proprietarul Primark (+27% în ultimul an) și retailerul italian OVS (+17%).

Comentând datele, analistul eToro pentru Regatul Unit, Sam North a declarat: „E clar că investițiile sunt un efort pe termen lung și, în ultimii cinci ani, cei care au investit în mărci de lux vor fi mult mai fericiți decât cei care dețin acțiuni ale firmelor de fashion de clasă medie. Sectorul modei de lux a fost mai bine echipat pentru a face față crizei costului vieții, clienții săi fiind mai puțin sensibili la incertitudinea economică în comparație cu cumpărătorii mărcilor de clasă medie sensibili la preț, iar LVMH, Hermès și alții au profitat de acest lucru.

Cu toate acestea, atenuarea inflației și a presiunilor legate de costuri pare să stârnească o revigorare în rândul unora dintre cele mai mari nume, cum ar fi Inditex, Zalando și OVS. Situația nu este însă albă sau neagră. Branduri precum ASOS, Superdry, JD Sports și SMCP au continuat să se confrunte cu dificultăți după pandemie, cu schimbările care au avut loc în obiceiurile de consum și în modă. Unele dintre aceste companii aflate în dificultate ar putea să se uite peste ocean pentru a se inspira de la firme precum Abercrombie, care și-au redresat situația revenind la elementele de bază, reducând costurile și înțelegându-și mai bine clienții”.

Cum au evoluat mărcile de lux din Franța și Italia

În coșul de lux, au existat unele performanțe recente puternice, cu Hermès din Franța în creștere cu 14% pe parcursul anului și marca italiană Brunello Cucinelli în creștere cu 18% în aceeași perioadă. Cu toate acestea, coșul modei de lux a fost tras în jos recent de performanța slabă a prețului acțiunilor unor nume importante precum Kering (-48%), Hugo Boss (-45%) și Burberry (-69%), încetinirea cererii în China dovedindu-se un factor major de diminuare a veniturilor și a sentimentului pieței.”

„Mărcile de lux au fost oarecum vulnerabile anul acesta, dar acest lucru s-ar putea schimba dacă economia Chinei începe să prindă din nou avânt. Cu toate acestea, în timp ce o revenire a cererii ar putea oferi un colac de salvare, este esențial ca aceste mărci să își înțeleagă în profunzime baza de clienți în continuă evoluție. Fără o înțelegere clară a preferințelor în schimbare și a nuanțelor pieței chineze, nu există nicio garanție că redresarea va fi simplă”, a adaugat North.