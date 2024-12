Reactorul 1 de la Cernavodă va fi retehnologizat cu 1,9 miliarde de euro, contractul fiind semnat joi de Nuclearelectrica și consorțiul internațional Candu Energy Inc o companie AtkinsRéalis, Ansaldo Nucleare, Canadian Commercial Corporation și Korea Hydro & Nuclear Power Co.

Intrarea în vigoare este condiționată de aprobarea Adunării Generale a Acționarilor Nuclearelectrica și de aprobarea Guvernului Canadian, a informat joi Nuclearelectrica.

În cadrul unei ceremonii speciale de semnare, în prezența șefului Cancelariei Prim-Ministrului, dl. Alexandru-Mihai Ghigiu, a ministrului energiei în România, dl. Sebastian Burduja, a E.S. dl. Rim Kap-soo, ambasadorul Republicii Coreea în România, E.S. dl. Gavin Buchan, ambasadorul Canadei în România și E.S. dna. Valeria Baistrocchi, chargé d'affaires ambasada Republicii Italiene în România, SN Nuclearelectrica, AtkinsRéalis, Ansaldo Nucleare, Canadian Commercial Corporation și Korea Hydro & Nuclear Power Co au marcat cea mai importantă etapă a proiectului de retehnologizare a Unității 1.

Domeniul principal de aplicare a contractului EPC constă în: elaborarea proiectului detaliat și a detaliilor de execuție, achiziționarea de echipamente și materiale, executarea lucrărilor de retubare și a lucrărilor de retehnologizare, precum și construirea infrastructurii necesare pentru proiectul de retehnologizare a Unității 1 a CNE Cernavodă.

„Investițiile în energie reprezintă o componentă esențială a viziunii Guvernului de a pregăti viitorul energetic curat și durabil. Felicit Nuclearelectrica pentru proiectul de retehnologizare a Unității 1 a Centralei nucleare de la Cernavodă și pentru întreg portofoliul de investiții, menite să contribuie la stabilitatea energetică a României”, a afirmat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Alexandru-Mihai Ghigiu.

Burduja: Reactorul 1 va putea fi exploatat încă 30 de ani

„România și-a asumat rolul de lider regional în domeniul energiei nucleare. Dorim să fim pionieri în dezvoltarea de reactoare de mici dimensiuni, deja am semnat contractul pentru studiul de fezabilitate, am reușit să semnăm contractul pentru construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, iar astăzi am semnat și contractul final pentru retehnologizarea Unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă, pe care o vom putea exploata pentru încă 30 de ani.

Am reușit în ultimul an și jumătate să atragem finanțări nerambursabile de aproape 14 miliarde de euro și să respectăm deviza asumată: investiții, investiții, investiții. Felicit pe această cale conducerea Nuclearelectrica pentru munca depusă și pentru că am reușit împreună să deblocăm proiecte vitale pentru România“, a declarat Sebastian Burduja, ministrul energiei în România.

„Obiectivul retehnologizării Unității 1 a CNE Cernavodă este de a asigura funcționarea unității pentru un alt ciclu de viață în condiții de siguranță și eficiență economică. Pentru a atinge acest obiectiv, toate activitățile de pregătire și implementare a Proiectului de retehnologizare U1 se desfășoară în conformitate cu standardele de excelență și cu experiența internațională dobândită în urma retehnologizării altor unități nucleare CANDU la nivel global. Acesta este un proiect cheie care va prelungi durata de viață operațională a Unității 1 cu 30 de ani pentru a sprijini obiectivele de decarbonizare a României prin evitarea a încă 5 milioane de tone de emisii de CO2 anual. Suntem dornici să lucrăm cu parteneri de renume internațional care au contribuit istoric la performanța operațională actuală a Unităților 1 și 2 de la Cernavodă”, a declarat Cosmin Ghiță, Chief Executive Officer, Nuclearelectrica.

„Ultimele șapte reactoare CANDU construite în întreaga lume, precum și extinderea continuă a duratei de viață a 10 reactoare CANDU din Ontario, au fost realizate la timp și în conformitate cu bugetul. Fiind singura organizație care și-a asumat un rol principal în fiecare proiect de prelungire a duratei de viață a reactoarelor CANDU de până acum la nivel global, palmaresul nostru de neegalat în ceea ce privește respectarea termenelor, a costurilor, a siguranței și a performanțelor de calitate, împreună cu expertiza partenerilor noștri de consorțiu de top, cu experiență dovedită, vor realiza acest proiect pentru România la un nivel peste așteptări”, a declarat Joe St. Julian, Președinte, Nuclear, AtkinsRéalis.

„CCC apreciază încrederea pe care România a demonstrat-o până în prezent în tehnologia nucleară canadiană și este încântată să faciliteze acest proiect important, care va asigura în continuare accesul românilor la energie fără emisii și va contribui la realizarea potențialului României ca centru regional pentru electricitate curată în Europa de Est,” a declarat Bobby Kwon, președinte și CEO al CCC.

„Contractul EPC de astăzi pentru prelungirea duratei de viață a Unității 1 reprezintă o realizare majoră pentru compania noastră”, a declarat Daniela Gentile, CEO al Ansaldo Nucleare. „Acesta reafirmă încrederea de lungă durată pe care Nuclearelectrica a acordat-o în mod constant nouă și partenerilor noștri, susținând expertiza noastră. Această realizare nu doar consolidează parteneriatul nostru cu Nuclearelectrica, dar, de asemenea, după semnarea contractului EPCM pentru Unitățile 3 și 4 de la Cernavoda în timpul COP29 de la Baku, consolidează și mai mult prezența Ansaldo Nucleare în România”.

Ph.D. Whang Joo-ho, președinte și CEO al Korea Hydro & Nuclear Power Co a declarat: „Această realizare reafirmă recunoașterea la nivel mondial a expertizei KHNP în operare și întreținere. Cu peste 50 de ani de experiență în operarea centralelor nucleare și în gestionarea proiectelor, inclusiv în retehnologizarea Unității 1 Wolsong, KHNP se angajează să finalizeze acest proiect cu succes, la timp și în limitele bugetului.”

Nuclearelectrica își propune să atingă neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon, să extindă producția de energie curată, să fie lider în inovație și progres tehnologic, să gestioneze resursele în mod durabil și să dezvolte comunitatea și forța de muncă.