Olandezii au construit o parcare sub un lac: niciun loc nu e destinat mașinilor VIDEO

Garajul subacvatic din Amsterdam are spaţiu pentru 7.000 de biciclete și zero mașini. Potrivit datelor theverge.com, proiectul în valoare de 65 de milioane de dolari are totul – și nimic – de-a face cu automobilele.

,,Poate într-o zi, mașinile zburătoare și jetpack-urile vor fi semnele distinctive ale orașelor futuriste, dar astăzi – în 2023 – sunt parcări subacvatice masive pentru biciclete, precum cel care tocmai s-a deschis la Gara Centrală din Amsterdam. Structura are spațiu pentru 6.300 de biciclete personale și încă 700 pentru biciclete partajate pentru a facilita prima sau ultima milă a călătoriilor cu trenul.”, transmite sursa citată.

Conform The Verge, capacitatea se va extinde la 11.000 de biciclete atunci când un al doilea garaj se va deschide în februarie.

Proiectul în valoare de 60 de milioane de euro (aproximativ 65 de milioane de dolari) poate părea ciudat pentru oricine din afara Țărilor de Jos, dar pentru orașele olandeze, care transformă încet, dar metodic, mașinile personale în relicve ale unui trecut greșit este ceva obişnuit.

Un garaj subteran și mai mare (dar nu subacvatic) pentru biciclete există şi în orașul Utrecht, capabil să găzduiască 12.000 de vehicule cu două roți.

Într-o țară în care bicicletele depășesc cu ușurință cetățenii, datele arată în mod constant că aproximativ 35% dintre locuitorii din Amsterdam își folosesc zilnic bicicletele. Procentul creşte la 50% între locuitorii din Utrecht.

Garajul subacvatic din Amsterdam

Un timelapse lansat de orașul Amsterdam arată această minune a ingineriei în curs de construcție. Muncitorii au trebuit mai întâi să scurgă apa în fața gării din secolul al XIX-lea înainte de a așeza podeaua garajului și de a instala coloane uriașe, transportate cu șlep, pentru a susține acoperișul care va fi în cele din urmă scufundat.

Se estimează că aproximativ 200.000 de călători ajung la Gara Centrală din Amsterdam în fiecare zi. Ei folosesc trenul, feribotul, tramvaiul, autobuzul și metroul, dar aproximativ jumătate ajung cu bicicleta.

În mod tradițional, călătorii parcau în multe dintre tarabele dezordonate supraterane pentru biciclete care încă înconjoară gara și sunt programate să fie îndepărtate în săptămânile următoare.

Parcarea în garaj este gratuită pentru primele 24 de ore, apoi 1,35 euro (aproximativ 1,46 USD) pentru fiecare zi suplimentară. Acest lucru este atât convenabil pentru navetiștii zilnici, cât și un motiv excelent pentru ca oamenii să-și scoată rapid bicicletele.

O pistă de biciclete la nivelul străzii duce direct la intrarea supraterană a garajului subacvatic, care este marcată de un semn mare albastru și logo-ul bicicletei, făcându-l vizibil de la o distanță bună. Semnul arată numărul de locuri de parcare încă disponibile, permițându-vă să găsiți o parcare alternativă dacă este plină.

Luminile roșii și verzi de pe coloanele verticale din interiorul garajului permit identificarea cu ușurință a rândurilor de suporturi pentru biciclete care au încă spații deschise disponibile.

Defecte ale garajului subteran

Conform datelor The Verge, garajul subteran este o minune inginerească, dar nu este lipsit de defecte. Pentru început, nu există parcare desemnată pentru bicicletele de marfă voluminoase, care sunt foarte frecvente în Amsterdam pentru familiile cu copii mici.

De asemenea, nu există puncte de încărcare pentru bicicletele electrice, ceea ce este o adevărată neglijență într-o țară în care mai mult de jumătate din toate bicicletele noi vândute sunt electrice.

Totodată, nu vă puteți înregistra cu un smartphone, un smartwatch sau un card de debit în prezent. Turiștii cu o bicicletă închiriată sau oricine altcineva fără un OV-chipkaart poate cere unui însoțitor un permis de împrumut pentru check-in și ieșire.

Proiectul din jurul Gării Centrale ar fi început în 2019, dar fundația sa a fost pusă cu mult timp în urmă.

Metamorfoza Amsterdamului dintr-un oraș centrat pe automobile într-un tărâm minunat al transportului multimodal a început în anii 1970 cu ajutorul localnicilor și a politicienilor luminați care au cerut un oraș mai locuibil.

Mașinile sunt încă în preajmă și necesare, dar proprietatea privată este descurajată în favoarea unor servicii de partajare a mașinii curate și fiabile, care beneficiază de un tratament preferențial.

Desigur, nu orice oraș poate fi ca Amsterdam. Dar chiar și noi orașe pentru biciclete precum Paris au dovedit că dacă construiești benzile, vor veni bicicliștii.