“Oferim plus valoare utilizatorilor, siguranță și beneficii șoferilor”. Interviu cu Adrian Zodie, General Manager Bolt România

Implementarea noilor tehnologii oferă plus valoare utilizatorilor, siguranță și beneficii șoferilor. Cum a devenit platforma de ride hailing lider de piață, explică Adrian Zodie, General Manager Bolt România

“Flexibilitatea programului de lucru și veniturile consistente obține lună de lună.”

Adevarul: Sunt mulți oameni care aleg să lucreze ca șoferi de ride-hailing, part-time sau full-time, peste tot în țară. Vedeți asta pe măsură ce lansați serviciile Bolt în tot mai multe dintre orașele medii din România. Ce-i atrage la acest tip de activitate?

Adrian Zodie: Într-adevăr, aceste tendințe le-am observat și noi, iar printre motivele care îmi vin acum în minte se numără flexibilitatea programului de lucru și veniturile consistente pe care le pot obține lună de lună. Unii aleg să facă asta zilnic, alții atunci când le permite timpul, eventual, dacă mai au și un alt job.

Pentru aceștia din urmă, banii pe care îi fac reprezintă un venit în plus, iar posibilitatea de a-și alege orele de lucru după cum doresc e un avantaj considerabil. Aud des povești de la șoferi care ne spun cât de mult contează pentru ei că își pot face programul așa cum vor. Unii lucrează doar ziua, alții noaptea, unii aleg doar cursul săptămânii și se relaxează în weekend sau viceversa.

Pentru mulți dintre ei, care au copii și știu că trebuie să-i ducă și să-i ia de la școală, să-i ducă la antrenamente sau la un bazin, un program flexibil este mai mult decât esențial.

“Oameni aleg să meargă cu Bolt pentru că găsesc mereu mașini disponibile, indiferent de oră și la un timp de așteptare relativ mic.”

Adevarul:Ce alte avantaje mai sunt, pe lângă venituri și flexibilitatea programului?

Adrian Zodie: Aș menționa aici că, pe lângă veniturile săptămânale, se mai adaugă și bonusurile active, cum e cel dat de colantarea mașinii cu logo-ul Bolt. Suntem lideri de piață de mai mulți ani în România, serviciile noastre de ride-hailing fiind prezente în peste 30 de orașe la nivel național.

Tot mai mulți oameni aleg să meargă cu Bolt pentru că știu că găsesc mereu mașini disponibile, indiferent de oră și la un timp de așteptare relativ mic. De-a lungul anilor am introdus categorii speciale, care aduc un plus de valoare utilizatorilor și venituri în plus șoferilor. Printre ele se numără categoria Pet, pentru cei care călătoresc cu animale de companie, Bolt Assist pentru persoanele cu dizabilități sau Women for Women, unde conducătoarele auto partener Bolt au posibilitatea de a accepta curse solicitate doar de femei.

Aplicația pe care o folosesc toți șoferii parteneri se numește Bolt Driver și este una dintre cele mai avansate din domeniu. Aceasta dispune de o hartă dinamică, cu informații în timp real despre zonele cu cerere ridicată din partea utilizatorilor, iar șoferii se pot deplasa acolo pentru a primi mai multe curse.

Pe lângă asta, să presupunem că ai treabă într-o anumită zonă a orașului și trebuie să mergi în direcția aia. Poți seta aplicația la adresa la care trebuie să ajungi, iar Bolt îți va aloca curse în acea direcție. E o funcție foarte utilă atunci când vrei să te retragi spre casă sau când ai nevoie să ajungi într-o anumită zonă și în interes personal.

Continuăm să implementăm mereu noi tehnologii, să venim cu beneficii și funcționalități care le fac viața mai ușoară șoferilor. Suntem conștienți că ei duc business-ul Bolt mai departe și colaborăm constant, mai ales când vine vorba de siguranță.

“ Comunicăm permanent cu șoferii prin Bolt Driver,

Addvarul: Într-adevăr, siguranța reprezintă un aspect important pentru șoferi. Cum oferiți suport șoferilor parteneri Bolt?

Adrian Zodie: Echipa de siguranță Bolt este alături de șoferi oricând aceștia au nevoie de asistență, iar tehnologiile de siguranță le sunt disponibile în orice moment din timpul cursei. Am implementat o serie de tehnologii în aplicația Bolt Driver, care ajută la distribuirea detaliilor cursei și permit solicitarea imediată a asistenței de urgență.

Șoferii pot solicita monitorizarea cursei și au acces la asistență 24/7 din partea serviciului de suport. Comunicăm permanent cu șoferii parteneri pentru a dezvolta și îmbunătăți aceste funcționalități care fac condusul pe platforma Bolt o activitate sigură pentru toată lumea și îi încurajăm să le testeze și să le folosească frecvent.

Avem inclusiv un newsletter lunar dedicat șoferilor noștri, care include cele mai noi informații și există și o comunitate online a șoferilor parteneri Bolt. Iar în aplicație, la finalul fiecărei curse, orice șofer poate și trebuie să evalueze pasagerii, după cum și reciproca este valabilă. Acordarea unor calificative corecte și de o parte și de alta este o chestiune de respect și de civilizație.

Recent, ați anunțat Bolt Rewards. Ce reprezintă acest program?

Prin Bolt Rewards, punem la dispoziția șoferilor servicii furnizate de terți, la rate preferențiale, care se adaugă unor funcționalități suplimentare oferite de platformă. Printre serviciile furnizate de terți se numără cele care care îi ajută direct cu costurile de exploatare, cum sunt combustibilul, internetul, asigurările. Toate aceste servicii sunt actualizate periodic, în funcție de parteneriatele pe care le încheiem.

Referitor la venituri, cam la ce sumă lunară se poate aștepta un șofer partener Bolt?

Depinde foarte mult de numărul de ore lucrate în luna respectivă. Dacă ar fi să privim estimativ, cineva care alege un program normal de lucru – să zicem 160 – 170 de ore pe lună – poate ajunge la o medie de peste 10.000 de lei brut, doar din încasările din curse, fără bonusuri. Ne este greu să estimăm cu ce venit net rămân, deoarece fiecare șofer are propriile sale cheltuieli.