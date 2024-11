Nouă obligație fiscală pentru firmele mici de la 1 ianuarie. Cât de mult costă soft-urile

Începând cu data de 01 ianuarie 2025 și contribuabilii mici vor transmite fișierul standard de control fiscal prin depunerea unei noi Declarații, a informat luni ANAF.

Începând cu data de 01 ianuarie 2025, intră în vigoare obligația contribuabililor mici de a depune la organul fiscal central declarația cuprinzând informaţii din evidenţa contabilă şi fiscală, denumită Declarația informativă D406 (SAF-T), conform prevederilor legale*.

Modelul declarației care trebuie depus de firme mici după 1 ianuarie 2025 este prevăzut în Anexa nr. 2 a Ordinului Președintelui ANAF nr.1783/2021 privind natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura şi condiţiile de transmitere, precum şi termenele de transmitere şi data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru informații detaliate necesare transmiterii unei declarații complete și corecte rugăm contribuabilii sa acceseze portalul instituțional, la acest link: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/proiecte_digitalizare/saf_t

Reamintim că Declarația informativă D 406 (SAF-T) este depusă din 01 ianuarie 2022 de către marii contribuabili și începând cu data de 01 ianuarie 2023 de către contribuabilii mijlocii.

Similar cu celelalte două categorii de contribuabili menționate, contribuabilii mici, care vor avea obligația depunerii Declarației informative D 406 (SAF-T) începând cu data de 01 ianuarie 2025, vor beneficia de o perioadă de grație, astfel:

- 6 (șase) luni pentru prima raportare, respectiv 5 (cinci) luni pentru a doua raportare, 4 (patru) luni pentru a treia raportare, 3 (trei) luni pentru a patra raportare, 2 (două) luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligația de transmitere lunară a fișierului SAF-T;

- 3 (trei) luni pentru prima raportare pentru contribuabilii care au obligația de transmitere trimestrială a fișierului SAF-T.

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, ANAF a elaborat ”GHIDUL contribuabilului pentru pregătirea și depunerea Declarației informative D 406 – Fișierul standard de control fiscal (SAF-T)” și ”Documentul de asistență pentru pregătirea și depunerea Declarației informative D 406 – Fișierul standard de control fiscal (SAF-T)”, în care se regăsesc întrebări și răspunsuri utile pentru completarea corectă și completă a declarației.

Totodată, dacă după studierea documentelor și informațiilor postate pe portalul ANAF sunt necesare clarificări privind depunerea și completarea declarației D406, contribuabilii le pot solicita la adresa de e-mail saft@anaf.ro.

Cât îi costă pe patroni

Întrebați care sunt costurile pe care firmele trebuie să le suporte pentru implementarea acestor soft-uri, reprezentanții NextUp au declarat pentru „Adevărul” că pornesc de la 110 euro pentru firmele mici și pot ajunge chiar și la 3.000 de euro pe an pentru firmele mari.

„De la 1 ianuarie 2025, toate afacerile din România vor raporta către stat informații despre cheltuieli, venituri, mișcări în stocuri, tranzacții, discounturi. Prin această raportare, se fac verificări a peste 390 de elemente fiscale și contabile. Acestea includ date din Registrul Jurnal, Registrele de casă și bancă, Registrul mijloacelor fixe și Registrul de inventar.

Nu doar că nu este de dorit să rezolvi birocrația cu resurse umane valoroase, dar nici nu mai e posibil. Diferența este de ore versus secunde când ai un soft potrivit care prelucrează datele introduse corect.

Un soft potrivit ar trebui să raporteze cu câteva click-uri aceste date în mod corect, oricare ar fi dimensiunea activității. Prețurile noastre sunt adaptate, de la 110 euro pe an pentru cei mici, care au un număr mic de tranzacții, la câteva sute de euro pentru cei cu activități complexe. La acestea se adaugă costuri suplimentare pentru firmele mari, până la 3.000 de euro pe an, pentru companiile care au nevoie de asistența noastră constantă, pentru un suport activ la implementare și tehnicieni dedicați pe tot parcursul anului. Soluții există pentru orice buzunar, trebuie doar să înțelegem că lucrul manual nu mai este o opțiune și că relația cu statul e o constantă în viața fiecărei afaceri românești. Nu mai e doar responsabilitatea contabilului, ci și a antreprenorului, care are de luat decizii cât mai curând”, a explicat pentru „Adevărul” Roxana Epure, Managing Partner NextUp.