Cât îi costă pe patronii români raportările către Fisc de anul viitor

IMM-urile din România se pregătesc pentru un 2025 marcat de schimbări legislative și provocări administrative, temându-se de mai multă birocrație și impredictibilitate din partea statului.

În fața acestor provocări, antreprenorii români se bazează tot mai mult pe digitalizare și automatizare a proceselor în business. Cererea pentru softuri care automatizează procesele repetitive a crescut cu aproape 50% față de anul trecut, fiind cea mai mare creștere din ultimii ani. Acest lucru semnalează o preocupare crescută pentru eficiență și adaptare la noile realități economice, arată datele NextUp, companie de software care implementează modificări fiscale ca e-Factura, SAF-T, e-TVA și altele.

Întrebați care sunt costurile pe care firmele trebuie să le suporte pentru implementarea acestor soft-uri, reprezentanții NextUp au declarat pentru „Adevărul” că pornesc de la 110 euro pentru firmele mici și pot ajunge chiar și la 3.000 de euro pe an pentru firmele mari.

„Vremea lucrurilor făcute pe fugă a trecut. Nu doar că raportăm detaliat către instituțiile de stat, dar trebuie să raportăm și corect pentru că acum, prin SPV, primim notificări atunci când datele nu sunt corecte.

De la 1 ianuarie 2025, toate afacerile din România vor raporta către stat informații despre cheltuieli, venituri, mișcări în stocuri, tranzacții, discounturi. Prin această raportare, se fac verificări a peste 390 de elemente fiscale și contabile. Acestea includ date din Registrul Jurnal, Registrele de casă și bancă, Registrul mijloacelor fixe și Registrul de inventar.

Nu doar că nu este de dorit să rezolvi birocrația cu resurse umane valoroase, dar nici nu mai e posibil. Diferența este de ore versus secunde când ai un soft potrivit care prelucrează datele introduse corect.

Un soft potrivit ar trebui să raporteze cu câteva click-uri aceste date în mod corect, oricare ar fi dimensiunea activității. Prețurile noastre sunt adaptate, de la 110 euro pe an pentru cei mici, care au un număr mic de tranzacții, la câteva sute de euro pentru cei cu activități complexe. La acestea se adaugă costuri suplimentare pentru firmele mari, până la 3.000 de euro pe an, pentru companiile care au nevoie de asistența noastră constantă, pentru un suport activ la implementare și tehnicieni dedicați pe tot parcursul anului. Soluții există pentru orice buzunar, trebuie doar să înțelegem că lucrul manual nu mai este o opțiune și că relația cu statul e o constantă în viața fiecărei afaceri românești. Nu mai e doar responsabilitatea contabilului, ci și a antreprenorului, care are de luat decizii cât mai curând”, a explicat pentru „Adevărul” Roxana Epure, Managing Partner NextUp.

Aceasta a adăugat că, pentru raportarea SAF-T nu este creat un soft în sine, ci o funcționalitate integrată în ERP, care este un soft de contabilitate.

Temeri de mai multe schimbări fiscale în 2025, dar și birocrație suplimentară

Antreprenorii se tem de schimbări fiscale suplimentare anul viitor față de 2024, având în vedere că tocmai a fost anunțată creșterea salariului minim pe economie. Spre exemplu, de la 1 ianuarie 2025, inclusiv firmele mici au obligația de depunere a fișierului SAF-T (D406) conform Ordinului ANAF 1783/2021. Tot la început de 2025 se aplică sancțiuni pentru netransmiterea coordonatelor GPS în sistemul RO e-Transport. Însă antreprenorii se așteaptă la noutăți fiscale mult mai mari și care să-i împovăreze.

„Antreprenorii se tem că, în loc să reducă sarcina administrativă, statul va adăuga noi straturi de birocrație. Acesta spune că se digitalizează, dar ne dă birocrație în plus. Exemplul cel mai recent este introducerea e-TVA, care, deși prezentată ca o măsură de digitalizare, a complicat procesele administrative pentru multe firme. Nimeni nu își dorește mai multă birocrație. În plus, antreprenorii au nevoie ca toată activitatea să fie gestionată eficient, fără greșeli, iar angajații să nu fie încărcați cu o muncă repetitivă și plictisitoare care îi demotivează. De aceea, foarte multe IMM-uri au decis să se pregătească din timp pentru ce ar putea urma în 2025 și pentru a avea mai multă claritate și predictibilitate în business. Cu un soft potrivit de tip ERP antreprenorii au control asupra afacerii, pot gestiona costurile mai bine și știu ce să facă pentru a-și crește afacerea. Și, bineînțeles, respectă legislația în vigoare prin transmiterea corectă și la timp a rapoartelor către ANAF și sunt protejați de eventuale amenzi”, explică Roxana Epure, Managing Partner NextUp, furnizor de soluții software pentru peste 6.000 de IMM-uri.

Cel mai mare avans de digitalizare din ultimii ani

Un alt aspect important pe care antreprenorii îl conștientizează este că orice activitate repetitivă care nu este automatizată are costuri mai mari decât dacă sunt făcute manual, pierzând oportunități de business din cauza resurselor consumate în activități neproductive. Alături de nevoia de a raporta corect la stat și de teama tot mai mare de impredictibilitate în 2025, aceste motive i-au determinat pe antreprenorii români să își digitalizeze afacerile din timp pentru a fi pregătite pentru anul viitor.

„Asistăm la cel mai mare avans de digitalizare din ultimii ani, având în vedere atât multiplele schimbări legislative, cât și temerea de impredictibilitate ridicată în 2025, pentru care antreprenorii simt să se pregătească din timp. Cererea pentru softuri a crescut cu aproape 50% față de anul trecut, fiind cea mai mare din ultimii ani. Se vede și o schimbare în mentalitatea antreprenorilor și anume iau decizii de achiziție mult mai informat, se documentează mai mult și compară softurile din piață, pentru a alege opțiunea potrivită pentru afacerile lor. Sunt interesați ca un soft să rezolve cât mai multă birocație în relația cu statul, să ofere indicatori relevanți despre business-ul lor, ca sa aibă predictibilitate și să ia decizii deștepte. Nu în ultimul rând, sunt atenți și la cât de adaptabil este softul odată cu schimbările din propria afacere. Dotarea afacerii cu un ERP este o decizie mult prea importantă pentru ca antreprenorii să ia un soft care rămâne în urmă și nu va mai fi capabil să automatizeze noi operațiuni. Și atunci, vor un soft pe care să nu-l schimbe peste 6 sau 12 luni, ci în care au loc update-uri constante și poate fi customizabil în timp conform nevoilor afacerii. Antreprenorii vor o mai mare stabilitate în interiorul organizatiei, nu schimbări dese atât de la furnizorii lor, cât și de la stat”, adaugă Roxana Epure, Managing Partner NextUp.

IMM-urile care au optat pentru digitalizare în 2024 sunt în cele mai multe cazuri din domenii ca retail, ecommerce, sisteme fotovoltaice, producție, distribuție, construcții, servicii, etc. Cei mai mulți și-au dorit ca softul să fie adaptat nevoilor afacerii, solicitând dezvoltarea de noi funcționalități pentru operarea și automatizarea unor procese specifice.

Cum se pot pregăti antreprenorii pentru 2025 prin digitalizare

Cererea de digitalizare în rândul IMM-urilor este cu atât mai mare cu cât tot mai mulți antreprenori conștientizează că trebuie să pregătească din timp afacerea pentru creștere și să prevină dificultățile economice, mai ales că impredictibilitatea începe să fie constantă în mediul de business românesc.

Există câteva criterii esențiale pe care orice antreprenor ar trebui să le aibă în vedere atunci când își pregătește afacerea pentru 2025:

• Reducerea birocrației: Un soft trebuie să elimine sarcinile administrative redundante și să reducă consumul de resurse în această direcție.

• Indicatori relevanți și predictibilitate: Antreprenorii vor acces la date precise și la indicatori care să le permită luarea unor decizii inteligente, bazate pe informații clare și previziuni exacte.

• Flexibilitate și adaptabilitate: Businessul se schimbă constant, iar softul ales trebuie să fie suficient de flexibil încât să se adapteze pe parcursul dezvoltării firmei, fără a necesita schimbări frecvente.

• Decizii pe termen lung: În afaceri, să gândești pe termen scurt este o capcană, astfel că antreprenorii trebuie să ia decizii pe termen lung.

• Pregătirea pentru creștere în viitor: Un soft potrivit trebuie să ajute o afacere să crească, dar să și fie ușor de modelat și customizat odată cu evoluția afacerii, permițând oricând noi modificări și adăugări de funcționalități.