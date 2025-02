Ministrul Finanţelor nu lasă nicio speranță pensionarilor: în mod sigur pensiile nu vor fi majorate cu rata inflaţiei în 2025

Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a declarat, marţi, că în mod sigur pensiile nu vor fi majorate cu rata inflaţiei în cursul acestui an şi că, în afara acelor ajutoare „one-off” în valoare de 800 de lei, acordate în două tranşe pensionarilor cu venituri mici, nu vor exista alte ajutoare.

„S-a văzut foarte clar că în urma deficitului de anul trecut nu sunt fonduri suficiente pentru a ţine pasul cu inflaţia, a fost o decizie foarte grea, o decizie pe care am fost obligaţi, practic, să o luăm, având în vedere situaţia economiei. Avem siguranţa că salariile şi pensiile vor fi plătite la nivelul anului 2024, noiembrie 2024. Deci ne-am asigurat că nu vor fi probleme în plata acestor sume şi, în momentul în care economia şi încasările fac posibil acest lucru, vom reveni şi vom intra din nou pe această schemă de ajustare a pensiilor cu rata inflaţiei”, a declarat, marţi, la Digi24, ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, scrie news.ro.

Demnitarul a precizat că în mod sigur în acest an pensiile nu vor creşte în raport cu rata inflaţiei.

„Nu este o măsură bugetată pe anul acesta şi trebuie să avem în vedere realizabil obiectivul deficitului bugetar de 7%, astfel încât exact acea consecvenţă, seriozitate şi predictibilitate să se vadă şi din partea investitorilor străini, şi din partea economiei naţionale, şi din partea celor care nu vor să mai ajungem iar în situaţia în care spunem că vom avea un deficit de X% şi după aceea ajungem la o cifră dublă sau aproape dublă”, a afirmat Tanczos.

„Am procedat la îngheţarea acestor salarii şi pensii tocmai pentru a avea siguranţa că ele vor fi plătite în 2025 şi că ne vom încadra într-un deficit de 7% pentru a reintra pe un trend de normalitate şi de reducere a deficitului. Acest lucru se întâmplă şi în ianuarie, se va întâmpla şi în februarie şi va continua în martie până în decembrie. Aceste măsuri aprobate în decembrie şi bugetul aprobat sunt recunoscute ca măsuri bune inclusiv de agenţiile de rating. Pentru că acum trei zile am primit o confirmare a ratingului de ţară, chiar dacă perspectiva negativă este păstrată din motive de risc politic, risc regional, risc de altă natură, avem în continuare un rating de ţară stabilă, recomandată pentru investitori. (...) Suntem în exact aceiaşi parametri în care am fost şi anul trecut. Am avut un deficit foarte mare în 2024, stabilitatea este cea mai importantă şi mesajul către investitori a venit inclusiv din partea Fitch că rămânem o economie stabilă”, a explicat Tanczos Barna.

Potrivit ministrului, predictibilitatea şi seriozitatea înseamnă foarte mult pe plan intern şi internaţional şi acest lucru „deja se vede în feedback-ul primit”.„Pe plan intern investiţiile sunt foarte importante şi dacă ne-am angajat că o să avem o sumă pentru investiţii de 150 de miliarde de lei eu îmi doresc ca această sumă să fie şi realizată, depinde foarte mult de capacitatea ministerelor pe sectoare de a absorbi fonduri europene şi dacă pot împinge mai departe proiectele mari astfel încât investiţiile să se şi realizeze. Pe plan extern, avem obligaţia de a arăta că ceea ce spune România şi face. Dacă spunem că ne încadrăm în 7% deficit, trebuie să ne încadrăm în 7% deficit”, a punctat ministrul Finanţelor.Tanczos Barna a mai spus că, în acest, an, în afara acelor ajutoare de tip „one-off”, în valoare de 800 de lei, acordate în două tranşe (aprilie şi ultimul trimestru din 2025) pensionarilor cu venituri mici, nu sunt bugetate şi alte ajutoare.

Potrivit ministrului Finanţelor, suma prevăzută pentru ajutoarele "one-off" destinate pensionarilor cu pensii mici se ridică la două miliarde de lei şi va fi repartizată de Ministerul Muncii.