Ministrul Finanţelor i-a prezentat lui Nicuşor Dan priorităţile: „Avem nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline pentru a continua consolidarea bugetară”

Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a avut joi o întâlnire cu preşedintele ales, Nicuşor Dan.

În cadrul întâlnirii de joi, 22 mai, între ministrul Finanţelor şi preşedintele ales, Nicuşor Dan, Tanczos Barna a prezentat stadiul execuţiei bugetare pentru anul 2025, precum şi măsurile deja implementate pentru reducerea cheltuielilor şi consolidarea fiscală.

Potrivit acestuia, prioritatea absolută a viitorului guvern - care trebuie să beneficieze de puteri depline - este adoptarea rapidă a unui pachet de măsuri care să reducă deficitul şi să restabilească echilibrul bugetar, care urmează să fie prezentat Comisiei Europene.

În cadrul discuţiilor, ministrul a evidenţiat şi obligaţiile României în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), subliniind că responsabilităţile asumate la nivel european implică măsuri ferme pentru creşterea veniturilor fiscale şi pentru echilibrarea bugetului de stat, potrivit News.ro.

„Astăzi am avut ocazia să-i prezentăm domnului preşedinte ales Nicuşor Dan situaţia bugetului, situaţia execuţiei bugetare pe anul 2025, măsurile luate deja pentru reducerea cheltuierilor şi măsurile pentru consolidarea fiscală. Împreună cu domnul Ministru Boloş am vorbit de asemenea despre obligaţiile României în ceea ce priveşte PNRR-ul, negocierile deja purtate, responsabilităţile şi angajamentele României ca stat membru în procesul de consolidare a veniturilor fiscale, consolidare fiscal-bugetară. Mă bucur că domnul Preşedinte ales, Nicuşor Dan, tratează cu maximă seriozitate şi atenţie aceste probleme”, a spus ministrul Finanţelor după discuţia cu Nicuşor Dan.

Tanczos Barna a menţionat că, deşi actualul executiv gestionează o perioadă de tranziţie, Ministerul Finanţelor asigură în continuare plata salariilor, pensiilor şi investiţiilor, concomitent cu aplicarea măsurilor de creştere a veniturilor şi stabilizare fiscal-bugetară.

„Sper că în cel mai scurt timp posibil România va avea un guvern cu puteri depline, un guvern care va avea o susţindere parlamentară puternică, care să ducă mai departe aceste măsuri de reducere a cheltuielilor şi de consolidare fiscală. În primele zile după alegeri, am avut deja semnale pozitive din partea pieţelor naţionale, internaţionale, monetare de capital. Am avut o apreciere a leului, am avut o creştere a burselor, am avut o reducere a costurilor de finanţare, a deficitului bugetar”, a punctat ministrul Finanţelor.